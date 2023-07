Bürgerfest in Grafing

Teilen

Auf gutes Wetter und wieder viele Besucher hoffen die Veranstalter. © Foto: Stadt Grafing

Auf gutes Wetter und wieder viele Besucher hoffen die Veranstalter.

Grafing – Die Veranstaltung am Samstag, 29. Juli beginnt um 17 Uhr. Bis 20 Uhr übernimmt die Stadtkapelle Grafing die musikalische Umrahmung, ab 20 Uhr sorgt die Band „De Richtigen“ für Stimmung. An zahlreichen Ständen können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Außerdem werden alkoholfreie und alkoholische Getränke angeboten. Für die jüngsten Besucher gibt es an einem Stand Kinderschminken. Die Veranstalter hoffen 2.500 Besucher bei schönstem Wetter begrüßen zu können.

Besonders möchte die Stadt Grafing darauf hinweisen, dass auch dieses Jahr der Bereitschaftsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes, Ortsgruppe Grafing, wieder ehrenamtlich für die ärztliche Versorgung vor Ort sorgt. Der Bierausschank endet am Marktplatz um 1 Uhr. Von ca. 23 Uhr bis 3 Uhr findet der Barbetrieb statt. Eine kleine Anmerkung: Insbesondere die jungen Besucher des Bürgerfestes und deren Eltern möchte man auf das Jugendschutzgesetz hinweisen, das den Ausschank von Bier, Wein und Sekt nur an Jugendliche ab 16 Jahren erlaubt. Branntweinhaltige Getränke werden nur an Volljährige ausgeschenkt bzw. verkauft. Die Veranstaltungsfläche im Marktplatzbereich wird durch einen Zaun ab 16.30 Uhr abgesperrt. Durch einen von der Stadt Grafing beauftragten Sicherheitsdienst finden Zugangskontrollen an ca. sieben Zugängen statt. red