Vorsorge bei Neugeborenen

Kinderärztin und Neonatologin Dr. Veronika Spranger © Alexander Zettl, www.zettl-medie

Dr. Veronika Spranger, Kinderärztin und Neonatologin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Ebersberg, untersucht im Wechsel mit Dr. Reiner Valentin aus Grafing die Babys, die in der Kreisklinik Ebersberg zur Welt kommen.

Unmittelbar nach der Geburt werden Neugeborene untersucht. Was passiert genau?

Dr. Veronika Spranger: Das ist ein wichtiger Moment, um festzustellen, ob das Baby gut mit der neuen Situation zurechtkommt. Hebammen oder Ärztinnen und Ärzte führen beim Neugeborenen dazu im Alter von 1, 5 und 10 Minuten den sogenannten APGAR-Test durch. Jeder Buchstabe steht für einen wichtigen Faktor: A für Aussehen, also ob die Haut beispielsweise auffällig blau ist, P für Puls, das ist die Herzschlagfrequenz, G für Grundtonus, also der Muskeltonus oder die Muskelspannung, A für Atmung und R für Reflexe.

Das ist aber noch keine der sogenannten U-Untersuchungen, also empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen, oder?

Spranger: Genau, die erste Vorsorgeuntersuchung folgt innerhalb der ersten Lebensstunde und heißt U1. Dabei geht es darum, äußerliche Fehlbildungen zu erkennen oder Zustände, die sofort behandelt werden müssen. So können gegebenenfalls notwendige Sofortmaßnahmen eingeleitet und im Idealfall Komplikationen vermieden werden. Das Kind wird auch gewogen und gemessen. Und nach Rücksprache mit den Eltern bekommt das Kind die erste von drei Gaben Vitamin K.

Warum ist Vitamin K aus ärztlicher Sicht sinnvoll?

Spranger: Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung. Zu wenig davon kann zu einer erhöhten Blutungsneigung und zu gefährlichen Hirnblutungen oder auch Lungenblutungen führen. Da Säuglinge häufig einen Vitamin-K-Mangel haben, erhalten sie zur Vorbeugung in der Regel bei den ersten drei Früherkennungsuntersuchungen – der U1, U2 und U3 – jeweils zwei Milligramm Vitamin K in Tropfenform in den Mund.

Worauf achten Ärztinnen, Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte außerdem, bis das Baby und seine Mama die Klinik verlassen?

Spranger: In den ersten zwei bis drei Lebenstagen werden für die Neugeborenen weitere wichtige Untersuchungen empfohlen und auch in unserer Geburtsklinik in Ebersberg angeboten. Diese Untersuchungen sollen eine frühzeitige Diagnose und dadurch rechtzeitige Behandlung von bestimmten Erkrankungen ermöglichen. Dazu gehört der Test auf kritische angeborene Herzfehler. Dafür wird im Alter von 24 bis 48 Lebensstunden zur Messung der Sauerstoffsättigung ein Sensor um das Füßchen gewickelt, diese Untersuchung tut dem Baby nicht weh. Außerdem gibt es den Test auf angeborene Stoffwechselstörungen, Mukoviszidose und spinale Muskeldystrophie, der im Alter von vollen 36 bis spätestens 72 Lebensstunden erfolgen soll. Dafür werden einige Tropfen Blut aus der Ferse auf Filterpapier getropft. Und der dritte wichtige Test ist der Hörtest für Neugeborene, in unserer Geburtsklinik werden sogenannte „otoakkustische Emissionen“ abgeleitet. Dieser Hörtest sollte bis zur 72. Lebensstunde vorgenommen werden, auch diese Untersuchung ist völlig schmerzfrei für das Neugeborene.

Bevor es für Babys und Mamas heimgeht, kommt aber noch die U2…

Spranger: Diese Untersuchung erfolgt zwischen dem 3. und 10. Lebenstag. Viele der frischgebackenen Eltern nehmen diese Untersuchung noch während des Aufenthaltes in der Kreisklinik in Anspruch. Durch eine gründliche Untersuchung des Babys von Kopf bis Fuß sollen bei der U2 angeborene Erkrankungen und Fehlbildungen, etwa des Herzens oder des Gaumens erkannt und lebensbedrohliche Komplikationen vermieden werden. Hierzu gehört auch das Erkennen und Behandeln einer Neugeborenen-Gelbsucht. Wir achten neben Herz und Lunge auch auf die Haut und die Sinnesorgane. Deshalb machen wir bei jedem Neugeborenen mit einem speziellen Lämpchen den sogenannten Transilluminationstest, um frühzeitig eine angeborene Hornhauttrübung der Augen erkennen zu können. In der Kreisklinik Ebersberg wird bei jedem Neugeborenen im Rahmen der U2 eine Ultraschall-Untersuchung der Hüfte durchgeführt. Kinder, deren Hüfte nicht richtig ausgebildet ist, können so frühzeitig an eine Kinderorthopädin oder einen Kinderorthopäden überwiesen werden und so die richtige Therapie bekommen, zum Beispiel eine Spreizschiene.

Im Moment denken einige gesetzliche Krankenkassen darüber nach, am Ende der Schwangerschaft eine U0 anzubieten. Was ist die Idee dahinter?

Spranger: Ab der 28. Schwangerschaftswoche können sich werdende Mütter und Väter, bei dem Kinderarzt, von dem sie später ihr Neugeborenes behandeln lassen, zu wichtigen Themen der Babygesundheit informieren. Damit sollen die Eltern bereits vor der Geburt des Kindes umfassend über relevante Themen wie beispielsweise die optimale Schlafumgebung, Stillen, Vitamin D und K, Hilfsangebote für junge Familien informiert werden, damit sie nicht im Rahmen der U2 und der U3 mit sehr vielen Informationen konfrontiert werden und manchmal auch überfordert sind.

Das Interview führte Katharina Ober