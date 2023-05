Nach langer Planung

Auf Höhe der Reitgesinger Kapelle, wo das Breitbandkabel die B304 queren wird, trafen sich Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske, Vertreter der Kommune sowie weitere am Projekt beteiligte Unternehmen zum offiziellen Spatenstich. © hr

Rund 3,3 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in den Ausbau des Glasfasernetzes in den Außenbereichen der Stadt Ebersberg investiert.

Ebesberg- Endlich sind die Wichtigen Finanzierungen durch das Bundesförderprogramm mit 50 Prozent, den Freistaat mit 30 Prozent und den Projektträgern in trockenen Tüchern, aber auch die Tiefbaumaßnahmen an die ausführenden Unternehmen vergeben. Um die Weiler und Einzelhöfe im dünn besiedelten ländlichen Gebiet mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen zu versorgen, sind rund 58 km Leerrohre und etwa 55 km Glasfaserkabel zu verlegen. 163 Haushalte werden mit dem Ausbauverfahren erschlossen.

Rund 80 Zentimeter unter die Erde wird das Glasfasernetz verlegt. In einigen Bereichen bedarf es keiner komplexen Genehmigungsverfahren; wie beispielsweise im Ebersberger Ortsteil Traxl, wo den knapp 100 Einwohnern bald die verbesserte Breitbandnutzung möglich ist. Hingegen sind im Bereich der B304-Unterquerung, wo die Leerrohre mittels Wasserkraft durchgezogen werden, die komplexen Genehmigungsverfahren noch abzuschließen. Das geplante Netz wird als zukunftsfähiges FTTB/HNetz errichtet und betrieben.

Somit werden alle Adressen einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude erhalten und auch für zukünftige technologische Weiterentwicklungen bestens vorbereitet sein. In seiner Rede hob Bürgermeister Ulrich Proske insbesondere den unermüdlichen Einsatz von Erik Ipsen, Geschäftsleiter Stadt Ebersberg, hervor, der seit vielen Jahren den Breitbandausbau in Ebersberg begleitet.