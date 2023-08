Mittelschule sucht Betreuungspersonal

Weil der Träger für die Mittagsbetreuung abgesprungen ist, sucht die Karl-Böhm-Mittelschule dringend nach Ersatz. © Foto: die

Die Johanniter sind seit Jahren Kooperationspartner der Mittelschule Vaterstetten für den offenen und gebundenen Ganztagsunterricht. Doch nun hat man den stets einjährigen Vertrag nicht mehr verlängert.

Vaterstetten - Rechtzeitig und offen haben die Johanniter nach eigenen Angaben der Mittelschule Vaterstetten das Ende der Kooperation für die Mittagsbetreuung im offenen und gebundenen Ganztag mitgeteilt. Dieser Kooperationsvertrag zwischen Schule und Träger wurde immer nur für ein Schuljahr abgeschlossen.

Die Gründe für diese schwierige Entscheidung lägen in der unzureichenden Finanzierungssituation, erklärt Gregor Mahringer von den Johannitern auf Hallo-Anfrage. „Die Mittel von Seiten der Regierung sind defizitär bei gleichzeitig steigenden Kosten.“ Hier kommen viele Faktoren zusammen: Gestiegene Preise auf Grund der Inflation, zudem setzen sich die Johanniter für eine faire Bezahlung ein und zahlen nach Tarifvertrag. Um überhaupt Mitarbeiter gewinnen und halten zu können, müssten weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Fortbildungen angeboten werden, was die Kosten weiter steigert, erläutert Mahringer.

Anfang Juli hatte der zuständige Johanniter-Bereichsleiter Markus Kreitmayr die finanzielle Ausstattung für die Ganztagsbetreuung bereits offen kritisiert und ein Warnschreiben an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) losgeschickt. Die angebotene Zuschusserhöhung des Kultusministeriums sei viel zu niedrig, heißt es darin. „Nicht einmal die Erhöhungen im Tarifvertrag können wir damit decken.“ Von der Inflation ganz zu schweigen. Viele Posten wie ausreichende Vorbereitungszeiten oder Gespräche mit Eltern und Lehrkräften, aber auch Verwaltungsaufgaben seien einfach nicht einberechnet. Die Ganztagesbetreuung sei in Gefahr, warnte Kreitmayr. Dabei soll es ab 2026 einen Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen an Schulen über den Unterricht hinaus geben.

Die Vaterstettener Mittelschule sucht nun dringend nach Betreuungspersonal für ihre sogenannte Mittagsschiene zwischen 11 und 14 Uhr. Zur Betreuung der Mittagspause, für Hausaufgaben und Freizeitangebot. Eine Idee wäre der Ausbau der Kooperation mit der Volkshochschule, die bereits erfolgreich beim gebundenen Nachmittagsunterricht mit der Schule kooperiert. Ob das klappen könnte, wird sich wahrscheinlich erst kurz vor Schuljahresbeginn rausstellen.

Gleichzeitig sucht auch die Arbeiterwohlfahrt, die mit der Karl-Böhm-Grundschule Vaterstetten kooperiert, nach Personal. Ausgeschrieben sind zwei Vollzeit-Stellen für eine pädagogische Fach- sowie eine Ergänzungskraft für den Hort der Ganztagesklasse. die