Bahn weist Kritiker in die Schranken

Im Kritikpapier eine große durchgehende Schallschutzwand mit umgerechnet 40 Meter Höhe, in der DB-Planung eine tiefer gelegte Trasse mit abgestuften Schutzwänden bis zu sechs Meter Höhe. © Foto: DB

Die Deutsche Bahn (DB) sieht nach eingehender Prüfung des zweiten Kritikpapiers des Aßlinger Ingenieurs Andreas Brandmaier keinen Anlass für eine Änderung der favorisierten Auswahltrasse. „Limone“ werde zum Teil durch Fehlinterpretationen und tendenziöse Fotomontagen einseitig schlecht gemacht.

LK Ebersberg. „Das Ergebnis steht und wird weiter stehen“, erklärt Matthias Neumaier, DB-Gesamtprojektleiter beim Brennerzulauf. „Irgendwann muss es auch mal gut sein.“ Es geht um die Kritik an der DB-Auswahltrasse Limone. Im Mai hatte der Aßlinger Ingenieur Andreas Brandmaier in einem 135-Seiten-Katalog dargestellt, wo die Bahn bei der Planung der Brennerzulaufstrecke im Landkreis falsch oder fehlerhaft gearbeitet haben soll. Nun antwortet die Bahn in gleichem Umfang und ist deutlich genervt. „Hier soll nur das Gefühl erzeugt werden, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist“, so Neumaier. Die Stellungnahme sei deutlich „lokal motiviert“ und bewerte die vom Autor mitinitiierte Variante Türkis besser. Antworten zum ersten Kritikpapier seien nur punktuell und selektiv berücksichtigt, auf einheitliche Standards und eine neutrale Sichtweise bei der Bewertung aller Trassenvarianten sei verzichtet worden. Tendenziöse Fotomontagen würden ein falsches Bild von der Auswahltrasse vermitteln; es gebe Fehlinterpretationen und Falschdarstellungen.

Neumaier pickt sich als Beispiel einige Punkte heraus, unter anderem den Abschnitt in Dorfen. Dort sei die Trasse so konzipiert, dass sie an einer Hangkante im Landschaftsbild verschwinde. Nur die Spitzen der Oberleitungsmasten würden auf die Bahn hinweisen. In Niclasreuth seien 40 Meter hohe Schallschutzwände eingezeichnet worden, geplant seien abgestufte Höhen von bis zu sechs Metern. In Niclasreuth sei ein falsch platziertes Ortsschild als Beleg für die Teilung der Ortschaft genutzt worden, dabei lägen die Gebäude im Außenbereich und die Trasse verlaufe in Wahrheit in Tieflage.

Bei den Auswirkungen auf Freizeit und Erholung sei eine 1,4 km lange und 30 Meter hohe Brücke im Atteltal als weniger problematisch als der 1,6 km lange Tunnel der Limone-Version dargestellt worden, kritisiert Neumaier. Irreführend sei auch der Eindruck, sämtliche Flächen entlang der Trasse würden der Erholung dienen. „Es wird nur einseitig dargestellt, was Türkis hilft“, ärgert sich DB-Projektabschnittsleiter Dieter Müller. Am Ende konnten die Kritiker der Bahn nur zwei Fehler nachweisen. Ein Übertragungsfehler bei einer Zwischenrechnung sowie der nicht berücksichtigte Abriss eines Pferdestalls inklusive Anbauten bei Dorfen. Verschwiegen wird, dass bei Türkis ein Haus neben dem Landschulheim in Elkofen abgerissen werden müsste, in dem fünf Bewohner gemeldet sind.

Aus Sicht der Deutschen Bahn hingegen hat sich die Auswahltrasse Limone erneut bestätigt. Sie sei die beste Variante unter Abwägung aller relevanten Aspekte. „Wir sind uns absolut sicher, dass wir richtig vorgehen, die Ergebnisse korrekt sind und vor allem rechtssicher“, so Neumaier. Er würde gerne nach vorne schauen und einzelne Teile noch optimieren. „Es bringt nichts, ständig in der Schleife zu hängen.“ Doch die Bahnverantwortlichen befürchten: „Wir werden vermutlich noch weiterdiskutieren.“

Das Prüfergebnis zum zweiten Kritikpapier stellt die Bahn in Kürze im Internet unter www.brennernordzulauf.de zum Download zur Verfügung. die