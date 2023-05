Tag der offenen Gartentür

Teilen

Endlich beginnen die frühlingshaften Temperaturen, so dass auch die Vegetation sich von der schönsten Seite zeigt. © HRed

Am 11. Juni öffnen im Landkreis Ebersberg vier Gärten

Landkreis –„Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum“, so der Schweizer Landschaftsarchitekten Dieter Kienast. Seit 1999 findet der Tag der offenen Gartentür statt, um der Bevölkerung die verschiedenartig gestalteten Gartenparadiese zu zeigen. Mit kreativen Ideen und Liebe zur Natur lässt sich zwar nicht die Welt in einen blühenden Garten verwandeln, aber doch ein Stückchen Land oder die Terrasse.

Im Landkreis beteiligen sich vier Gärten: Ein großes vielfältiges Bienen-Paradies mit Teich präsentiert Peter Bocklett, Forstweg 1a in 85614 KirchseeonEglharting. Wenn auch klein, so reicht doch der Garten zum Naschen bei Familie Ruoff, Birnenanger 14, 85591 Vaterstetten. Die Vielfalt der Pflanzen von Alpen, Moor und Nutzgarten wird im sogenannten Vereinsgarten Vaterstetten, Waldstr. 16, 85598 Baldham gezeigt. Stein auf Stein, Wasserareale und viele kleine Blumeninseln charakterisieren den neu angelegten Garten bei Familie Langner, Offenbachstr. 7, 85598 Baldham.

Die Besucher betreten die Gärten auf eigene Gefahr und werden um Rücksichtnahme gebeten. Die Online-Broschüre mit den Details zu allen Gärten und Plakate zur Bewerbung der Veranstaltung sind auf www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de zu finden. Der Landkreis München hat den 18. Juni als ihren Termin zum Tag der offenen Gartentür gewählt. ar