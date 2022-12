Faszinierend – mystisch – berührend: Die Seele des Waldes im Capitol Grafing

Von: Andrea Tretner

„Im Wald zu sein ist für mich seit meiner Kindheit elementar und selbstverständlich“, sagt der Filmemacher Stefan Erdmann © privat

Die Seele des Waldes - der Live-Filmvortrag von und mit Stefan Erdmann ist eine wunderschöne Filmreise durch Deutschlands Wälder. Zu sehen ist der Film am Montag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr im Capitol in Grafing. Wir haben mit dem Filmemacher gesprochen

Landkreis – Der Chiemgauer Naturfilmer Stefan Erdmann war über viele Jahre mit seinen Kameras unterwegs und hat die vielfältigen Waldlandschaften Deutschlands in sagenhaften Momenten erkundet und gefilmt.



Der Film „Die Seele des Waldes“ zeigt einen Jahreszyklus und beginnt im goldenen Oktober. Er wird ausschließlich die Schönheit der Natur zeigen. Keine mahnenden Worte, keine schlechten Nachrichten, keine kranken Wälder. Und doch steckt hinter jedem Bild eine Botschaft, die ohne erhobenen Zeigefinger darauf hinweist, wie wichtig und elementar es ist, diese wertvollen Naturlandschaften für uns und alle kommenden Generationen zu schützen und zu bewahren.



Die eigens komponierte Musik sorgt viele Male für Gänsehautmomente. Dieser Film ist eine ganz besondere Liebeserklärung an Wald und Natur. Stefan Erdmann ist Filmemacher mit einer ganz eigenen Handschrift.



Er schafft es, den Zuschauer durch seine außergewöhnliche Kameraführung und Bildsprache sowie die einfühlsamen und informativen Kommentare hautnah am Geschehen teilhaben zu lassen. 100 kurzweilige Minuten zum abtauchen. Seine live kommentierten Vorträge sind in ganz Deutschland bekannt und sorgen stets für große Begeisterung. Wir haben mit ihm gesprochen

Herr Erdmann, ihr neuer Film heißt die Seele des Waldes - wo finden Sie diese, wo ist die Seele für dich im Wald verortet?

Die Seele des Waldes ist für mich all das, was im Wald und am Waldrand offensichtlich und erlebbar ist. Das Kleine und Subtile, wie auch das große Ganze. Aber insbesondere ist es das, was nicht sichtbar ist, aber in vielen Momenten fühlbar und spürbar.

Für viele Menschen ist der Wald mittlerweile ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden, sei es weil er durch den Klimawandel bedroht ist oder weil er mittlerweile auch eine Art Wellnessaspekt hat - warum ist er für Sie so wichtig?

Im Wald zu sein ist für mich seit meiner Kindheit elementar und selbstverständlich. Stets begleitet von Bewunderung und Demut all dem gegenüber, was dort jeden Tag des Jahres zu sehen und zu erleben ist. In der Kindheit war der Wald mein Spielplatz voller kleiner und großer Wunder, in der Jugend Rückzugsort und mein Leben lang ist er für mich Heimat. Wenn ich im Wald bin, gibt es keinen Ort, an dem ich lieber wäre, und er berührt nicht nur alle Sinne, sondern bei mir auch das Herz und meine Seele

Was möchten Sie mit ihrem Film erreichen? Sie zeigen ja nur die Schönheit des Waldes. Ist das der richtige Weg in Zeiten von Waldsterben und Klimawandel?

Ja, ich habe mich bewusst dafür entschieden nur die Schönheit der Waldlandschaften zu zeigen, denn wir bekommen ja 24 Stunden jeden Tag fast nur schlechte Nachrichten zu hören. Klimakrise, Waldsterben, Krieg. Ich möchte den BesucherInnen meiner Vorträge knapp zwei Stunden Auszeit davon geben und sie mitnehmen auf meine Reise in die Einzigartigkeit der Natur. Dennoch steckt in jedem meiner Bilder, und auch zwischen den Zeilen, die Botschaft, das, was uns umgibt zu schützen und zu bewahren. Ich stelle mich nicht laut vorne hin und belehre die Menschen mit erhobenem Zeigefinger, ich mache das mit meinen Bildern, subtil und leise. Und ich weiß aufgrund meiner bisherigen Filme, dass die Bilder noch lange nachwirken. Ich möchte den Film auch in einer kurzen Live-Version an Schulen zeigen, dort sind die Entscheider der Zukunft. Ihnen Empathie und Achtsamkeit mit auf den Weg zu geben ist elementar. Auch hier bin ich mir sicher, wenn man das kurzweilig und auch humorvoll macht, die Kinder mit einbindet, dann bleibt etwas hängen.

Sie sind viel auf Reisen für ihre Filme, auf der ganzen Welt unterwegs. Muss es für dich immer der Wald in fremden Ländern sein?

Nein, im Gegenteil... der Wald vor der Haustür reicht.

Der Jahresverlauf im Wald ist ja ganz prägnant - welche Jahreszeit ist ihre liebste und warum?

Ich liebe alle Jahreszeiten. Jede hat ihre Besonderheiten und wenn man mit Kamera unterwegs ist auch ihre Herausforderungen. Wenn die Zeit im April/Mai kommt, ist natürlich ganz wundervoll, wenn so vieles gleichzeitig passiert und das sanfte Grün aufblüht oder die Bärlauch-Blüte. Im Sommer bietet der Wald Schatten und Abkühlung. Der Herbst mit seinen farbenprächtigen Stimmungen ist spektakulär. Und vor allem der Nebel ist für uns Fotografen und Filmemacher natürlich ein ganz besonderes Gestaltungsmittel. Er ist mystisch und bringt die schönsten Stimmungen hervor, vor allem im November - meinem Lieblingsmonat. Aber ich muss sagen, die Filmarbeiten bei -20 Grad und Orkanböen in den Bergwäldern, die waren wirklich unglaublich.

Der Wald ist mittlerweile auch eine Art Therapieraum geworden - siehe Waldbaden und Gartentherapie. Der Wechsel vom dunklen Winter in den hellen Frühling hinein, der immer wieder kommt, kann man auch dahingehend verwenden. Nach dunklen Momenten kommen auch wieder helle. Wie ist es für Sie im Wald, ist er auch hinsichtlich dessen eine Hilfe?

Ja, und ich wurde schon als Jugendlicher dafür belächelt oder als verklärter Romantiker bezeichnet. Aber Wald macht etwas mit dir. Ich bin ja selbstständig seit ich 20 bin, also weit über 30 Jahre. Und im Grunde bin ich jeden Tag 16-18 Stunden am Machen. Als ich noch meine Werbeagentur in München hatte, war ich oft täglich - nach den ersten 6-7 Stunden - einfach 1-2 Stunden mit meinem Hund im Wald und bin völlig frisch wieder an die nächsten 6-7 Stunden gegangen, jeglicher Stress relativiert sich. Und Ja, in vielen dunklen Momenten in meinem Leben war der Wald und die Natur für mich hilfreich.

Welche Wälder zeigen Sie in ihrem Film? Wo sind Sie überall hingereist?

Ich war sehr viel unterwegs, immer wieder von Süd nach Nord und West nach Ost. Manchmal benenne ich auch Orte, aber mir geht es mehr um die erlebbaren Szenarien und Stimmungen, die man in den unterschiedlichen Waldlandschaften erleben kann. Und natürlich auch am Waldrand.

Wo ist der magischste Platz den Sie gefunden haben? Und warum genau dort? Was ist das Besondere dort?

Ja, ich habe ganz viele solcher Orte, die ich immer und immer wieder besuche. Es gibt zum Beispiel in den Chiemgauer Bergen ein kleines Waldstück, wo ich bestimmt schon hundert Mal war, und es ist jedes Mal mit dem ersten Schritt wieder neu und besonders. So, als wäre ich zum ersten Mal dort und als würde mich der Wald fest umarmen. Das ist schwer zu beschreiben.

