Eva wurde Nummer 1

Das Siegertrio im Jubiläumsjahr: (unten v.li.) Sepp Riedl, Eva-Maria Reichert, Festwirt Martin Lohmeyer, (oben v.li.) Ella Karasch, Claudia Möbius, Petra Neumaier, Sylvia Zwerger und Hans Hollerieth. © hr

Eva-Maria Reichert heißt das 10. Ebersberger Volksfestmadl 2023

Ebersberg – Gerade erst stand sie auf der Bühne bei den Freilichtaufführungen des Trachtenvereins Ebersberg und nun wurde sie zum Volksfestmadl 2023 gekürt: Eva-Maria Reichert, 18 Jahre jung und aus Ebersberg. Wenn sechs junge Damen in feinstem Dirndlgwand und mit großem Selbstvertrauen in der Volksfesthalle auf die Bühne gehen, ist Spannung angesagt. Wer wird’s heuer? Heuer beim Jubiläum „75 Jahre Ebersberger Volksfest“. „Ganz einfach“, weiß Moderator Hans Hollerieth „das Mädel, das sowohl die meisten Voting-Stimmen einheimst, den lautesten Fanclub mitgebracht hat, mit Wortwitz Fragen beantworten kann und nicht zuletzt mit Geschick den Bierkrug in die punktträchtigste Position auf der Holzrinne schiebt“.

Die Spannung steigt, wenn Hildegard Brummer die Blumensträuße zur Bühne bringt und Festwirt Martin Lohmeyer mit der hellblauen Schärpe kommen. Die Entscheidung gibt Moderator Hans Hollerieth bekannt. Den 3. Preis gewann Ella Karasch, den 2. Preis Sylvia Zwerger. ar