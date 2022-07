„Egal, wann‘s wieder geht, ich will Volksfestmadl werden“ - Unsere Kandidatin Anna-Lena Seidl

Anna-Lena Seidl kommt aus Aßling © hr

Unsere Kandidatin Nummer 4: Anna-Lena Seidl aus Aßling

Die 23-jährige Aßlingerin ist voller Elan. Anna-Lena Seidl legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres und körperliche Fitness.



Sie arbeitet im Landratsamt Ebersberg als Verwaltungsangestellte in der Bauabteilung und ist dabei nicht selten im Außendienst unterwegs. Draußen zu sein, findet sie gut und auch eine willkommene Abwechslung zur Schreibtischarbeit. Dabei führt sie Baukontrollen durch und schaut, dass alles innerhalb der vorgesehenen Grenzen und Größen auf der Baustelle erledigt wird. Nach ihrem Schulabschluss gab ihr Vater den entscheidenden Tipp für den Einstieg ins Berufsleben.



Er machte sie auf die Ausbildung im Landratsamt aufmerksam. Nach der Ausbildung war sie zufrieden „eine schöne, solide Ausbildung gemacht zu haben“. Für die vielseitige Ausbildung ist Anna-Lena Seidl sehr dankbar.



„Ebersberger Volksfestmadl werden“, darauf hatte Anna-Lena Seidl schon immer Lust. Doch dann war sie während ihrer Ausbildung genau in dieser Zeit auf Lehrgängen „im Internat am Ammersee“ an der Bayerischen Akademie für Verwaltungsmanagement (BVS). Als sie ihre Ausbildung beendet hatte, kam Corona. „Egal, wann‘s wieder geht, ich will Volksfestmadl werden. Einmal im Leben möchte ich dies Erfahrung machen“.



Ihr Hobby ist Nagellack-Sammeln; über 50 verschiedene Farben hat Anna-Lena Seidl inzwischen gesammelt. Nagelkosmetik betreibt die junge Aßlingerin mit Leidenschaft und muss trotz ihres Berufsalltag auf der Baustelle nicht ständig „nach pinseln“. Des Rätsels Lösung: Anna-Lena Seidl verwendet UV-Nagellack, „der hält besonders lange, wenn man ihn unter einer UV-Lampe aushärten lässt. Meiner hält bis zu drei Wochen ohne abzublättern“, erklärt sie nicht ohne Stolz. Im Internat am Ammersee traf Anna-Lena Seidl eine Kollegin, die bereits gut Erfahrungen mit dem UV-Nagellack hatte und entsprechende Tipps weitergeben konnte. Schaden kann das UV-Licht nicht, „man wird davon auch nicht braun. Das reicht wirklich nur für den Nagellack“. Vom Spleen zur Semiprofession?



Auch Motorrad-Fahren gehört zu Anna-Lenas Leidenschaften. Im Sommer fährt sie gerne eine KTM-RC 125. Bisweilen geht es dann auf Reisen, des Öfteren in die Mittelmeerregion aber auch die amerikanische Westküste hat sie schon live erlebt. Ganzjährig nutzt Anna-Lena Seidl das Fitness-Studio. ar