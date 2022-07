„Die bayerische Tradition liebe ich, weil man viel mit der Familie und Freunden zusammen ist“ - unsere Kandidatin Katharina Kainz

Katharina Kainz ist 19 Jahre jung und möchte das Volksfestmadl 2022 werden © privat

Wir präsentieren: Katharina Kainz, Kandidatin für die Wahl zum Ebersberger Volksfestmadl

Die 19-jährige Grafingerin Katharina Kainz mag Volksfeste. Von Kindesbeinen an war sie in Grafing und Ebersberg auf den Volksfesten. Sie ist mit bayerischem Brauchtum aufgewachsen. „Die bayerische Tradition liebe ich, weil man viel mit der Familie und Freunden zusammen ist“. Sie jobbt neben bei auch in einer bayerischen Wirtschaft in ihrer Heimatstadt.



Katharina ist selbstbewusst und hat eine natürliche Ausstrahlung. Dies sind gute Voraussetzungen für die Ebersberger Volksfestmadl-Wahl. Bedenken auf die Bühne zu gehen hat Katharina Kainz nicht, denn in ihrer Freizeit modelt sie gerne. „Ich bin eine nette, sehr hilfsbereite Person. Deswegen möchte ich im Berufsleben mit Menschen arbeiten“. Ein reiner Bürojob kommt deswegen für Katharina nicht in Frage. „Meine Freunde und meine Familie schätzen meinen Witz und Humor“. Derzeit macht Katarina eine Ausbildung zur Fitness-Trainerin.



Ihr Lieblingstiere sind die Faultiere, die auch gerne die heimlichen Stars des Regenwaldes genannt werden. „Die Faultiere sind halt einfach gelassen, gechillt“. Sie nehmen sich die Zeit, die sie brauchen. Die Faultiere hat sie über Videos entdeckt.



„Oh ja! Ich reise für mein Leben gern!“ Ihre Reiselust brachte sie bereits nach Kambodscha. Auch den europäischen Raum hat Katharina bei Reisen kennengelernt und nutzt auch die Gelegenheit auf Kurzreisen Städte und ihre Besonderheiten kennenzulernen. Gerne würde Katharina noch einmal nach Mallorca in Urlaub fahren. Ansehen möchte sich die junge Grafingerin auch Amerika, Australien sowie Asien. Auch die Malediven sind fest im Fokus von Katharina. Blitzschnell reagiert Katharina, wenn man sie nach ihrem Lieblingsessen auf dem Volksfest fragt.: „Ganz klare Sache: Ich esse meistens einfach gesagt: Schweinsbrat’n mim Knödl“.



„Ich liebe Sport über alles und das schon von klein auf. Ich spiele Fußball und Tennis. Auch beim Turnen war ich dabei. Der Sport brachte ihr immer die sichere Note eins ins Jahreszeugnis. Deswegen geht es jetzt auch beruflich so weiter. Bei der Volksfestmadl-Wahl sollte man sich nicht irritieren lassen. Auf die Bühne geht Katharina mit ihrem neuen feschen Dirndl wie alle Kandidatinnen. Doch hoppla! Im Publikum sieht ein Mädel, das ihr sehr ähnlichsieht, ihre Zwillingsschwester.ar