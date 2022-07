Seit Tag 1, seit ich laufen kann, bin ich mit meiner Familie auf dem Ebersberger Volksfest“ - Unsere Kandidatin Luna Abele

Ebersberger Volksfest-Madl 2022

Kandidatin Nummer 3, die wir vorstellen möchten ist Luna Abele

Luna Abele ist 20 Jahre jung und startet im kommenden Schuljahr als Lehramtsanwärterin für Werken und Kochen in den Alltag. Dass ihr das Unterrichten in der Schule Spaß macht, konnte sie in vergangen Jahren bei ihren Praktika immer wieder erfahren können. Und weil sie noch so jung aussieht, wurde sie dabei auch des Öfteren für eine ältere Schülerin gehalten. Wenn’s aber nötig sein sollte, stellt Luna Abele dann wortgewandt klar, wer das Sagen hat.



Als echt Ebersberger Dirndl ist Luna kreativ, weiß mit Stoff, Nadel und Faden umzugehen. In zwei Tagen - wenn auch dann von früh bis abends, wie sie verrät - näht Luna Abele sich ein Dirndlgwand und kann sich darin auch sehen lassen. „Seit Tag 1, seit ich laufen kann, bin ich mit meiner Familie auf dem Ebersberger Volksfest“, erzählt sie. Für sie ist Tradition sehr wichtig. Ebenso sitzt sie beim Volksfest gerne mit Freunden zusammen und genießt die Festlichkeiten. Meist trifft sie auf dem Ebersberger Volksfest gerade die Freunde wieder, die sie lange nicht mehr gesehen hat.



Luna Abele hat eine freundliche Art und geht gerne auf Menschen zu, insbesondere auf Kinder. Kochen und Backen sind ihre Leidenschaft. Dann kann sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und nicht nur das. Naschen ist angesagt. Vor allem an weißer Schokolade kommt Luna Abele überhaupt nicht vorbei. Bekannt ist die Ebersbergerin für ihre Schokoladentorte mit weißer Schokolade. Das kalorienarme Pendant zur Schokolade sind die Essiggurken, die sie ebenfalls sehr gerne mag. Auch ihre Lust am Tanzen, Laufen und Schwimmen in der Freizeit sorgt dafür, dass sie fit für den Schulalltag sein wird. Ihre Freude am Tanzen hat der Ebersbergerin ihre aus Kuba stammende Mama in die Wiege gelegt, ist Luna Abele überzeugt.



Luna Abele zuckt mit den Schultern. Denn an welchem Schulort sie künftig unterrichten werden wird, wird sie erst in den Sommerferien erfahren. „Nur dass ich einmal pro Woche nach Mühldorf in die Seminarschule fahren werde“, steht jetzt schon fest. Ihre Katze wird dann zuhause bleiben müssen. Dabei folgt Katze Molly ihrer Luna doch zu gerne auf Schritt und Tritt. „Sie folgt einem immer nach, fast wie ein Hund“. Noch eine Hundeeigenschaft hat die Katze: sie apportiert und erwartet dann ein Leckerli als Belohnung. ar