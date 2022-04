EHC Klostersee liebäugelt mit Oberliga Süd

Von: Christian Schäfer

Jubeln die Klostersee nächstes Jahr in der Oberliga Süd? © EHC

Die sportlichen Voraussetzungen für die Rückkehr ins „langjährige Wohnzimmer“ Oberliga Süd hat die Mannschaft des EHC Klostersee durch den Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft geschaffen

Grafing – Was die Rückkehr der Rot-Weißen in die dritthöchste Spielklasse betrifft, halten sich die Verantwortlichen des Grafinger Eishockeyklubs derzeit alle Optionen offen – mit der Tendenz zum Wahrnehmen des Aufstiegs, wie Trainer Dominik Quinlan erklärte. Allerdings stehen vor der Realisierung des Ganzen noch ein paar „aber“ als Hürden, die genommen werden müssen. „Wir haben noch einiges zu tun in diesen Wochen“, sagte etwa Teammanger Max Kreitmaier kürzlich am Rande der Saisonabschluss- und Meisterschaftsfeier. Präsident Sascha Kaefer präzisierte: „Der Aufstieg wird nur risikofrei wahrgenommen werden. Die Finanzierung muss also vorab auf stabilen Beinen stehen.“ Man müsse jetzt erst einmal abwarten.

„Aber wenn die Fans weiterhin so da sind und hinter uns stehen, die Mannschaft weiter ein so geiles Team ist und die erweiterte Vorstandschaft auch ihren Job macht, dann ist es möglich.“ Dann würden die Klosterseer Gegner in der nächsten Saison Starbulls Rosenheim, SC Riessersee und Tölzer Löwen heißen. „Die Tendenz steht, aber mit einem Bayernliga-Budget“, fügte der EHC-Boss an. Der bisherige finanzielle Rahmen müsste, da dieser sich selbst im Bayerischen Oberhaus im unteren Drittel bewegt hatte, also definitiv angehoben werden, um im Konzert vieler Klubs mit Millionen-Budget in einer inzwischen überwiegend vollprofessionellen Spielklasse nicht unter die Räder zu kommen. Die Herausforderung, der man sich dann stellen würde, sei klar, so Headcoach Quinlan: „Wir müssen uns nichts vormachen. Das Ziel bei einem eventuellen Aufstieg kann dann nur sein, ein paar Große zu ärgern, die Klasse zu halten und zumindest einen Gegner hinter sich zu bringen.“ tim