Sechs Punkte trotz Personalsorgen

Von: Christian Schäfer

Jubel nach dem Auswärts-Coup in Buchloe. © EHC

Der EHC Klostersee ist weiter Tabellenführer in der Bayernliga-Aufstiegsrunde. Am Freitag ist in der Scheune Derby-Time. Zu Gast sind die Waldkraiburger Löwen

Grafing – Der EHC Klostersee schwimmt in der Bayernliga-Aufstiegsrunde weiterhin auf der Erfolgswelle. Am zurückliegenden Wochenende schnappten sich die Grafinger durch die Siege bei den Buchloe Pirates (4:3) und gegen die Amberg Wild Lions (5:1) die optimale Ausbeute von sechs Punkten, allen personellen Sorgen zum Trotz. Ohne sechs Stammkräfte musste der EHC in beiden Partien auskommen. Für Verteidiger Johannes Kroner (Kahnbein gebrochen) ist die Saison sogar vorzeitig beendet.



Mit dem durch Krankheit und Verletzungen zusammengeschrumpften Kader reisten die Rot-Weißen ins Allgäu. In Buchloe erwartete den EHC die prognostiziert schwere Aufgabe und das nicht nur, weil nach den ganzen Ausfällen auch noch für Raphael Kaefer nach nur sechs Sekunden Schluss war. Der Stürmer hatte den Puck abgefälscht im Gesicht abbekommen und wurde bereits in der Zahnklinik in München behandelt, als seine Teamkollegen den knappen Erfolg bejubelten. „Eine unglaubliche Performance mit unbedingtem Willen. Vom Einsatz und Kampf her vielleicht unsere beste Vorstellung in dieser Saison“, lobte Trainer Dominik Quinlan.



Nach dem ebenso klaren wie verdienten Dreier gegen den Gast aus der Oberpfalz konnte der EHC-Headcoach die getroffene Aussage nur wiederholen: „Spieltechnisch können wir sicher mehr, aber das war mit Blick auf die fehlenden Spieler nicht zu erwarten. Ich bin aber absolut stolz darauf, was auch heute gegen die Wild Lions wieder in Sachen Einsatz und Kampf geleistet wurde.“



Die nächsten Schritte in Richtung Playoff-Teilnahme wollen die Klosterseer in den anstehenden Aufgaben gehen. Am Freitagabend (20 Uhr) steht im Grafinger Eisstadion das Derby gegen die Waldkraiburger Löwen auf dem Spielplan. Sonntag geht es zu den Peißenberg Miners (Spielbeginn 17.30 Uhr), gegen die das Hinspiel zwei Wochen davor vom Gegner kurzfristig abgesagt worden war.tim