EHC Klostersee: Mit drei Heimspielen ins neue Jahr

Von: Christian Schäfer

Stürmer Julian Dengl und Simon Roeder (von links) vom EHC Klostersee, die sich beide beim 7:3 am zweiten Weihnachtstag gegen die Landsberg Riverkings in die Torschützenliste bei den Rot-Weißen eintragen konnten. © EHC

Turbo-Woche mit dünner Personaldecke: Heute kommt Peiting in die Wildbräu-Arena, am Mittwoch ist Riessersee und am Freitag Deggendorf zu Gast

Grafing – Seit fast eineinhalb Wochen geben sich beim EHC Klosterseer Spiel- und Trainingstage wechselseitig die Hand. Noch bis zum kommenden Sonntag geht es so gnadenlos weiter. Nach dem Auswärts-Derby einen Tag vor dem Jahreswechsel bei den Starbulls Rosenheim und einer trotz des 1:3 verdammt starken Vorstellung sind die EHCler im neuen Jahr zunächst drei Mal in Folge Gastgeber in der Wildbräu-Arena. Am Montag gibt der EC Peiting bei den Grafingern seine Visitenkarte ab, am Mittwoch trifft man auf den SC Riessersee und am Dreikönigstag auf den Deggendorfer SC (Spielbeginn jeweils 20 Uhr). Kommenden Sonntag bildet die Auswärtsfahrt zu den Memmingen Indians (Startbully 18 Uhr) das Ende der Hetzjagd zwischen den Jahren.

Die Kaderdecke bei den Rot-Weißen bleibt weiterhin dünn, insbesondere auch durch verletzungsbedingte Ausfälle. Nach Kapitän Raphael Kaefer (Mittelfußbruch) hatte es schon beim Gastspiel in Lindau Stürmer Fabian Zick schwerer erwischt. Möglicherweise ist für den erfahrenen Angreifer sogar die Saison vorzeitig beendet, nachdem er durch einen nicht geahndeten Knie-Check an den Oberschenkel einen starken Bluterguss erlitt, der an der Muskulatur ein sogenanntes Kompartmentsyndrom verursachte, das umgehend operiert werden musste.