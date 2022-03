EHC K.ostersee: Penalty-Sieg im Top-Spiel in Miesbach

Stürmer Florian Gaschke vom EHC Klostersee beim 6:1-Heimsieg über die Schongau Mammuts © EHC

Im Top-Spiel gegen Miesbach lag der EHC Klostersee bereits 1:4 zurück – und holte sich letztendlich noch zwei von drei Punkten

Grafing – Der EHC Klostersee ist weiterhin richtig in Fahrt. Wie schon am Wochenende davor holten sich die Grafinger fünf von sechs möglichen Punkten. Nach dem 6:1-Heimerfolg über die Schongau Mammuts holten sich die Rot-Weißen beim Top-Spiel in Miesbach zwei Zähler. Ein 5:4 nach Penaltyschießend stand am Ende auf der Anzeigetafel, nachdem die Mannschaft von Dominik Quinlan nach zwei Spieldrittel bereits mit 1:4 im Hintertreffen lag.



„Eine Wahnsinnsvorstellung“, schwärmte der EHC-Headcoach nach dem Gipfeltreffen, das dem Anspruch in allen Belangen gerecht geworden war. Der letztlich doch klare Heimsieg zwei Tage davor war ein hartes Stück Arbeit gewesen. Bis weit in den Schlussabschnitt hinein hatte eine knappe 2:1-Führung Bestand.



Am letzten Spielwochenende der oberen Zwischenrunde sind die EHCler nur noch einmal im Einsatz. Den Freitag hat Ligenleiter Frank Butz vom Bayerischen Eissportverband (BEV) als Nachholtermin freigehalten. Den benötigen die Grafinger nicht, nachdem das vorgesehene Programm bereits komplett gespielt ist. Zum Abschluss empfängt das Team um Kapitän Bernd Rische am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) die Buchloe Pirates. Die Gäste aus dem Allgäu waren lange Zeit ein Playoff-Kandidat, mussten zuletzt nach einigen unglücklichen Niederlagen aber abreißen lassen.tim