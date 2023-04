Saisonabschluss und Wren-Classics

Der „Einmarsch“ ins Zelt der U20-Meister- und Aufstiegsmannschaft des EHC Klostersee auf der Saisonabschlussparty. © Foto: tim

Beim EHC Klostersee ist die Saison 2022/23 Geschichte.

Grafing – . Das Abtauen der Spielfläche in der WildbräuArena zieht sich wegen des Einladungsturniers der U20- Mannschaft zwar noch bis zum Osterwochenende hin. Die Grafinger Oberliga-Puckjäger haben nach der Saisonabschlussfeier am vergangenen Samstag und dem Freizeitturnier „Wren Hockey Classics“, bei dem die meisten der Rot-Weißen wie auch Trainer Dominik Quinlan die Schlittschuhe schnürten, ihren Spind in der Kabine aber geräumt und sich in die Sommerpause verabschiedet.

Das U20-Team mit Trainer Gert Acker wurde auf der Abschlussfeier im und vor dem viel zu klein geratenen und Partyzelt noch einmal gebührend für den Bayernliga-Titel und DNL3-Aufstieg gefeiert, bevor die Trikots der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer reißenden Absatz fanden. Präsident Sascha Kaefer gestand ein, dass man mit einem derartigen Andrang nach einem schweren Jahr mit dem angegangenen Abenteuer Oberliga nicht gerechnet hatte: „Wie heute so war der Zuschauer-Zuspruch auf den Rängen und am LiveStream auch in der Saison sehr erfreulich. Trotz vieler Niederlagen ziehe ich den Hut vor unserem Team, das es überwiegend gegen Vollprofis aufgenommen hatte.“