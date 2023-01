Mammutprogramm mit Überraschungen

Von: Christian Schäfer

Teilen

Der finnische Stürmer Vili Vesalainen zählte zu einem Aktivposten bei den Rot-Weißen in den letzten Wochen. © EHC

Der EHC Klostersee musste in den letzten 14 Tagen sieben Mal auf das Eis: Höhepunkt waren die zwei Punkte gegen Tabellendritten Deggendorf

Grafing – Der EHC Klostersee hat die zwei extrem intensiven Wochen hinter sich gebracht. Sieben Pflichtspiele in genau 14 Tagen hatten die Grafinger abzuspulen. Obwohl es um die Personalsituation bei den Rot-Weißen mit zeitweise sieben Ausfällen nicht optimal stand, konnte man auch punkten. Eine faustdicke Überraschung war definitiv der 4:3-Heimerfolg nach Penaltyschießen gegen den Tabellendritten Deggendorfer SC am Dreikönigstag. Zwei Tage danach zollte man beim 1:5 in Memmingen auch dem kräfteraubenden Programm Tribut.



Die Zwei-Tage-Spielphase ist vorüber, bis Anfang Februar sieht das Pflichtprogramm der Klosterseer in der Oberliga Süd den „normalen“ Freitag-/Sonntag-Rhythmus vor. Am kommenden Wochenende wartet dabei zunächst eine im Normalfall unlösbare Aufgabe auf den EHC, der am Freitagabend um 20 Uhr auswärts beim souveränen Tabellenführer Weiden Blue Devils antreten muss. Gegen die Lindau Islanders, die am Sonntag um 17.30 Uhr in der Wildbräu-Arena gastieren, kassierte man zwar bislang zwei Niederlagen, war aber insbesondere beim letzten Aufeinandertreffen vor drei Wochen nicht chancenlos gewesen.