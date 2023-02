Karten-Vorverkauf für das Heim-Derby des EHC Klostersee gegen die Starbulls Rosenheim

Am Sonntag, 12. Februar, empfängt der EHC Klostersee die Starbulls aus Rosenheim © EHC

Beim EHC Klostersee rechnet man mit einer vollen Scheune beim Derby gegen Rosenheim. Deswegen startet der Ticketvorverkauf bereits jetzt.

Grafing - Der Kartenvorverkauf für das Derby gegen die Starbulls Rosenheim in der Wildbräu-Arena am Sonntag, 12. Februar startet an diesem Donnerstag, 2. Februar um 18:00 Uhr an den Kassenschaltern am Eisstadion und ab einen Tag später online. Das Online-Buchungsportal an diesem Freitag ist ab 9 Uhr morgens freigeschaltet.

Wichtig: Ab Freitag, dem 3. Februar werden die Eintrittstickets nur noch über den Onlineshop veräußert. Einzige Ausnahme ist ein Kontingent für Rentner und Personen mit Behinderung am Spieltag an der Abendkasse.

Wie schon beim ersten Gastspiel der Starbulls in Grafing im vergangenen November wird für die Tageskarten wieder eine „Derby-Gebühr“ von jeweils einem Euro fällig. Wie der EHC mitteilt, gehe es dabei nicht um eine willkommene Zusatzeinnahme sondern diene dafür, den enormen Mehraufwand unter anderem durch das notwendige Sicherheitspersonal abzufedern.