Zum Auftakt der Halbfinal-Serie in den Bayernliga-Playoffs zwischen den Rot-Weißen und den Amberg Wild Lions führte Pavlo Nikolaiev das Startbully aus. Das ukrainische Flüchtlingskind aus Kiew wurde in der U15 des EHC Klostersee herzlich aufgenommen. © tim

Der EHC steht im Finale der Eishockey-Bayernliga. In nur zwei Partien setzten sich die Grafinger gegen Amberg durch. Am Freitag erwarten die Klosterseeer Finalgegner Miesbach

Grafing – Der EHC Klostersee hat sich im Playoff-Halbfinale in der Serie „best of three“ in nur zwei Spielen gegen die Amberg Wild Lions durchgesetzt und steht verdient im Finale. Dort treffen die Grafinger auf den TEV Miesbach, der in ebenfalls nur zwei Partien die Kempten Sharks ausschaltete.



Auf heimischen Eis rannten sich die hochüberlegenen Rot-Weißen nach dem symbolischen ersten „face off“ durch den jungen ukrainischen Flüchtling Pavlo Nikolaiev aus Kiew, den der schreckliche Angriffskrieg von Russland auf sein Heimatland mit seiner Mutter in die Region zu Bekannten verschlagen hat und der sich der EHC-U15 angeschlossen hat, immer wieder an der stabilen Gästedeckung fest oder scheiterten an deren Torhüter.



Das knappe 2:0, festgezurrt erst durch ein empty-net-goal zwei Minuten vor der Sirene, spiegelte den Spielverlauf in keinster Weise wider. Unschöner Höhepunkt war ein übles Foul an Lynnden Pastachak kurz nach dem zweiten Treffer.



Dazu soll der Gäste-Coach Dirk Salinger, der beim Gang in die Kabine dann auch noch gegen Bob Wren mit rassistischen Abfälligkeiten ausfallend wurde, seinen Ersatzspieler angestiftet haben. „Derartige Dinge gehen überhaupt nicht“, war EHC-Trainer Dominik Quinlan aufgebracht. Das alles dürfte ein Nachspiel durch den Verband nach sich ziehen. Voll aufs Sportliche fokussiert fertigten die Klosterseer ihren Gegner zwei Tage darauf in Amberg mit 5.1 ab. Wehrmutstropfen war eine Verletzung von Bob Wren gegen Ende des ersten Drittels am Knie.



Beim EHC hofft man nun, dass der kanadische Oldie, der in den letzten Wochen überragend spielte, in der Endspiel-Serie gegen Miesbach wieder zur Verfügung steht. Am Freitagabend trifft man sich auf Grafinger Eis (20 Uhr), zwei Tage darauf im Oberland (Spielbeginn 18 Uhr). Sollte ein drittes Aufeinandertreffen nötig sein, würde das am nächsten Dienstag (20 Uhr) wieder in der Bärenstadt über die Bühne gehen. tim