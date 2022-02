Niederlage beim Gipfeltreffen

Der erste Bully im Spitzenspiel gegen Miesbach. Letztendlich verloren die Grafinger unglücklich mit 1:2 © EHC

Nach viereinhalb Monaten kassiert der EHC Klostersee seine erste Niederlage nach 60 Minuten.

Am Wochenende stehen geht es gegen die Buchloe und in der Scheune gegen Amberg

Grafing – Drei mal in Folge hat der EHC Klostersee in der laufenden Bayernliga-Aufstiegsrunde auf des Gegners Eis voll gepunktet, bevor nach zwei wegen Corona gekippten Heimspielen der erste Auftritt vor eigenem Publikum möglich war.

Im Spitzenspiel, das diesem Anspruch in allen Belangen gerecht wurde, unterlagen die Grafinger dem TEV Miesbach etwas unglücklich und knapp mit 1:2. In der nun fast viereinhalb Monate laufenden Saison kassierten die Rot-Weißen damit ihre erste Niederlage nach 60 Minuten.

Coach Dominik Quinlain ist mit der Leistung absolut zufrieden

„Das große Thema heute war die Chancenverwertung“, sprach Trainer Dominik Quinlan, der mit der gezeigten Leistung absolut zufrieden war, den wunden Punkt bei seiner Truppe an. In einer hochklassigen und ausgeglichen verlaufenen Partie hatte der Gast letztlich das Glück auf seiner Seite. Zwei Tage davor hatten sich die EHCler bei den Schongau Mammuts im ersten Saison-Duell überhaupt nachdem die beiden Hauptrunden-Treffen ausgefallen und nicht nachgeholt worden waren, deutlich mit 10:1 durchgesetzt.



Bei den heimstarken Buchloe Pirates wollen die Klostereer am Freitag ab 20 Uhr ihre bislang makellose Auswärtsbilanz in der Zwischenrunde weiter ausbauen. Am Sonntag kommen die Amberg Wild Lions ins Grafinger Eisstadion (Spielbeginn 17.30 Uhr). Das Spiel war ursprünglich am zweiten Spieltag angesetzt gewesen, doch da mussten die Oberpfälzer wegen zahlreicher Spieler in Quarantäne passen.



Neben Eishockey gibt es einen weiteren Grund, am Sonntag in die Scheune zu kommen. Nizar Hajj vom Vodafone-Shop in Grafing wird vor der Partie am Eingang an alle Stadion-Besucher nummerierte Flyer verteilen lassen. In der Pause wird aus allen Nummern der Gewinner eines Apple HomePod gezogen werden. tim