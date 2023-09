EHC Klostersee: Erfolgserlebnis zum Auftakt

Vor dem Tor der Erdinger Gladiators – der EHC macht Druck. © tim

Der EHC Klostersee gewinnt gegen Erding mit 7:4. Am Freitag ist der HC Gröden zu Gast in der Wildbräu-Arena

Grafing – Der Einstieg in die Vorbereitung ist beim EHC Klostersee gelungen: Im ersten Testmatch für die Bayernliga-Saison 2023/24 feierte der EHC Klostersee am zurückliegenden Sonntagabend einen 7:4-Erfolg über die Erding Gladiators. Dass die Gäste, die im Ligabetrieb zu den Topfavoriten der Spielklasse zu zählen sind, nicht mit voller Kapelle angetreten waren, störte die Grafinger nach dem Erfolgserlebnis in der Wildbräu-Arena wenig. „Wir konzentrieren uns auf unsere Leistung und die war insbesondere was Einsatz und Tempo anging schon ganz ordentlich. Dass wir in den kommenden Trainingstagen auch noch ein Stück Arbeit vor uns haben, hat man vor allem bei ein paar Gegentoren gesehen“, analysierte Trainer Florian Engel, der ohne seinen Partner Gert Acker (Urlaub) an der Bande gestanden war.



Ein Sonderlob gab´s für die Debütanten. Zum einen für diejenigen aus dem eigenen Nachwuchs als auch für den Kanadier Kelvin Walz, der zum Einstand im EHC-Trikot einen Hattrick ablieferte. „Auf den Importspielern lastet immer besonderer Druck. Da ist ein Dreier-Pack gut für´s Selbstvertrauen, was durch das Ergebnis für die gesamte Truppe gilt“, so Engel.

Am Freitag ist der HC Gröden aus Südtirol zu Gast

Nach dem bereits ganz ansehnlich verlaufenen Auftakt stehen die Rot-Weißen vor dem einzigen Doppel-Wochenende in der Vorbereitung. Nach dem nächsten Auftritt in der Wildbräu-Arena an diesem Freitag (20 Uhr) gegen den Südtiroler Alps-Hockey-Ligisten HC Gröden und dem Gastspiel am Sonntag bei den Erding Gladiators (18 Uhr, Stadtwerke-Arena) testen die Klosterseer bis zum Punktspielauftakt in der Bayernliga nur noch entweder freitags oder sonntags.



tim