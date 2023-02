EHC: Zwei Mal nix zu holen

Nix zu holen gab es für EHC Stürmer Vili Vesalainen im Spiel gegen Peiting © EHC

Niederlage gegen Weiden und Peiting - und heute Abend wartet schon der nächste Gegner in der Scheune

Grafing - Nach einer klaren Angelegenheit klingt die 0:5-Schlappe beim EC Peiting, doch da hatten sich die Rot-Weißen das letztlich deutliche Resultat durch das Versieben einiger guter Chancen selbst zuzuschreiben. „Laufbereitschaft und kämpferischer Einsatz müssen passen, der Rest ist nur bedingt zu beeinflussen“, weiß Trainer Dominik Quinlan natürlich um das notwendige Selbstvertrauen beim Torabschluss.

Und das müssen sich die EHCler bis zum Beginn der Playdown-Serie in gut drei Wochen irgendwie holen. Die nächsten Gelegenheiten dafür ergeben sich nach dem Heimspiel an diesem Dienstagabend gegen die Höchstadt Alligators um 20 Uhr am kommenden Wochenende gegen zwei Traditionsklubs. Bevor es am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Wildbräu-Arena zum großen Derby gegen die Starbulls Rosenheim kommt, gastiert man am Freitag bei den Tölzer Löwen (19:30 Uhr). tim