Erster Sieg für EHC Klostersee

EHC_Bosecker und Gleixner.jpg © EHC

Beim EHC Klostersee beginnt die heiße Phase – bis zum 8. Januar stehen sieben Spiele an

Grafing – Der EHC Klostersee hat endlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Nachdem man schon ein paar Mal ganz knapp dran war, war es am vergangenen Sonntagabend bei den Alligators vom Höchstadter EC so weit. Die Grafinger setzten sich mit 2:1 nach Verlängerung durch und belohnten sich endlich selbst für eine starke Leistung mit zwei Zähler.



Schon zwei Tage davor in der Wildbräu-Arena gegen die Tölzer Löwen hatte man toll dagegengehalten und war beim 4:6 gegen den DEL2-Absteiger nicht weit von einem Punktgewinn entfernt gewesen. „Das waren zwei Vorstellungen an unserem oberen Leistungslevel und endlich auch ein Erfolgserlebnis“, war Trainer Dominik Quinlan am Sonntagabend erleichtert.



Von den rot-weißen Puckjägern fiel eine Riesenlast ab, wie ein auf Social-Media viral gehender Videokurzclip aus der Mannschaftskabine zeigte.



Am bevorstehenden langen Wochenende mit Heiligabend und den folgenden Feiertagen sind in der Oberliga Süd zwar zwei Spieltage angesetzt, die Klosterseer sind aber nur einmal im Einsatz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag trifft der EHC um 17.30 Uhr auf heimischen Eis in der Wildbräu-Arena auf den HC Landsberg Riverkings. Mit den Gästen aus der Lechstadt kreuzte man bislang erst einmal die Schläger; Anfang Oktober unterlag die Quinlan-Truppe auswärts knapp und unglücklich mit 4:5. Mit dieser Partie am 26. Dezember steigen die Grafinger in die engste Spieltaktfolge ein, die man sich vorstellen kann. Bis zum 8. Januar ist man insgesamt sieben Mal um Punkte aktiv – ein eigentliches Monatsprogramm in nur zwei Wochen.tim