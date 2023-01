EHC Klostersee: Niederlage im Keller-Derby

Teilen

Nach zweimonatiger Verletzungspause wieder im Team: Raphael Kaefer (Hier eine Archivaufnahme im Spiel gegen Weiden, die am Freitag in Grafing gastieren). © EHC

„Ein brutal enges Spiel mit unnötigen Ausgang“, sagt EHC-Coach Dominik Quinlan zur Niederlage in Landsberg. Am Freitag gastiert der unangefochtene Tabellenführer aus Weiden in der Wildbräu-Arena

Grafing – Nur einmal war der EHC Klostersee am vergangenen Wochenende in der Oberliga Süd im Einsatz. Nach dem spielfreien Freitag unterlagen die Grafinger im Keller-Derby bei den Landsberg Riverkings unglücklich mit 1:3.



Die verdiente Führung der Rot-Weißen fiel aufgrund der Anzahl an guten Chancen mit 1:0 zu knapp aus. Nach dem Ausgleich fiel die Entscheidung zugunsten der Lechstädter eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene. „Ein brutal enges Spiel mit unnötigem Ausgang“, urteilte Trainer Dominik Quinlan. Man habe gesehen, woran vor der Playdown-Serie um den Klassenerhalt noch hart gearbeitet werden müsse. Positiv stimmte den EHC-Headcoach das gelungene Comeback von Kapitän Raphael Kaefer nach zweimonatiger Zwangspause.



Am Wochenende kommt der Tabellenführer

Nach zuletzt „Halbgas“ mit nur einem Pflichtspiel geht es für die EHCler im gewohnten Rhythmus weiter und knackig. Am Freitagabend (20 Uhr) kreuzt in der Wildbräu-Arena die „Übermannschaft“ der Oberliga Süd auf. „Da haben wir nichts zu verlieren“, sagt Cheftrainer Quinlan vor dem Treffen mit dem souveränen und an der Tabellenspitze sämtlicher Konkurrenz enteilten Leader Blue Devils Weiden.



Am Sonntag geht´s für die Klosterseer zum EC Peiting (Spielbeginn 18 Uhr), mit dem man in den bisherigen drei Aufeinandertreffen nicht sehr gut zurechtgekommen ist. Schon zwei Tage darauf folgt die letzte Wochenschicht. Am Dienstagabend um 20 Uhr haben die Grafinger das Heimspiel gegen die Höchstadt Alligators zu bestreiten. tim