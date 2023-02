EHC Klostersee: Nächster Heimerfolg

EHC Klostersee

Kommendes Wochenende finden die letzten beiden Hauptrundenbegegnungen des EHC Klostersee statt. Am Sonntag sind die Passauer Black Hawks zu Gast in Grafing

Grafing – Der EHC Klostersee scheint gerüstet um den nahenden Kampf um den Klassenerhalt. Auswärts beim Deggendorfer SC (1:6) traten die Grafinger ein wenig zu naiv auf, um beim Tabellendritten für eine Überraschung zu sorgen. Die gelang dafür zwei Tage später gegen die Memmingen Indians, die noch jeden Punkt um die direkte Playoff-Qualifikation dringend benötigen.



Mit 5:4 nach Verlängerung setzte sich die Mannschaft von Dominik Quinlan nach einer immer spannenden und abwechslungsreichen Partie gegen die Gäste aus dem Allgäu durch. Den größeren Willen und eine tolle Moral machte der EHC-Headcoach als entscheidende Faktoren für den damit dritten Heimsieg in Folge aus.



Die letzten beiden Hauptrunden-Begegnungen in der Oberliga Süd haben die EHCler beim SC Riessersee (Freitag, 20 Uhr, Olympia-Eissportzentrum Garmisch), der den vierten Tabellenplatz in der Abschlusstabelle praktisch sicher in der Tasche hat, und in der Wildbräu-Arena gegen die Passau Black Hawks zu bestreiten. Der Heimauftritt der Klosterseer gegen den Gast aus Niederbayern beginnt um 18 Uhr und damit eine halbe Stunde später als sonst, nachdem der Deutsche Eishockeybund (DEB) an den finalen Spieltagen einer Runde für sämtliche Partien die gleiche Anfangszeit festgelegt hat. smg