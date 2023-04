Rückzug ist alternativlos

Von: Christian Schäfer

Derbys des EHC Klostersee gegen die Tölzer Löwen gehören vorerst wohl der Vergangenheit an. © EHC

EHC Klostersee: Eishockey-Oberliga finanziell eine Nummer zu groß

Grafing – Seit dem am grünen Tisch feststehenden Klassenerhalt in der Oberliga Süd vor nun schon ein paar Wochen war der Vorstand des EHC Klostersee damit beschäftigt, den finanziellen „Mehrbedarf“ für die sportliche Konkurrenzfähigkeit in der Höhe eines beachtlichen sechsstelligen Euro-Betrages zu akquirieren. Entscheidend vorwärts gekommen ist die Klubführung der Rot-Weißen dabei offenbar nicht, wie Präsident Sascha Kaefer dieser Tage bekannt gab.



„Die sportlichen Möglichkeiten in der Liga hängen direkt am verfügbaren Finanzrahmen, wie wir in der zurückliegenden Saison schmerzhaft erfahren haben. Und da sind wir ganz weit weg von dem, was notwendig wäre.“



Die bevorstehende Hürde Wirtschaftlichkeitsprüfung würde der EHC damit nicht bestehen, weshalb gehandelt und gegenüber den beteiligten Verbänden – Deutscher Eishockeybund und Bayerischer Eissportverband – der Wunsch auf Eingliederung in eine Spielklasse auf Landesebene geäußert wurde.

„Das wäre grob fahrlässig“, sagt Präsident Kaefer

Die Erklärung dafür ist ebenso einfach wie einleuchtend. Bereits einige Spieler aus dem aktuellen Kader erklärten, dass Oberliga-Eishockey mit Beruf und Familie nicht zu vereinbaren sei. Die verbleibende Alternative sei, wegbrechenden Amateure durch die Verpflichtung von Profis zu ersetzen, so Kaefer. „Da fängt die finanzielle Spirale sich dann zu drehen an und wir müssten Verträge eingehen, ohne dass die Gelder gesichert sind. Das wäre vom Vorstand grob fahrlässig und würde den gesamten Verein samt Betrieb des Eisstadions in die Insolvenz treiben.“ Die Entscheidung sei der Vorstandschaft nicht leichtgefallen, aber alternativlos.tim