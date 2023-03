EHC Klostersee: Saison geht zu Ende

Zweiter Vorstand Ferdinand Bacher, mit einigen Nachwuchsspielern der Rot-Weißen nach dem „Becherwerfen“ zugunsten des schwer verunglückten Oberligastürmers Mike Glemser von den Starbulls Rosenheim. © Foto: EHC/tim

Saisonabschlussfeier und Bob-Wren-Turnier

Landkreis – Mit dem kommenden Wochenende geht die Saison 2022/23 in der Grafinger Wildbräu-Arena zu Ende. Nachdem die Spielrunde des EHC Klostersee durch den freiwilligen Rückzug der Landsberg Riverkings und der damit einhergehenden Absage der Playdowns schon drei Wochen früher als geplant vorüber war, schnüren viele aus dem Team der Rot-Weißen von kommenden Freitag bis Sonntag noch einmal die Schlittschuhe – bei den fast schon traditionell zum Saisonende durchgeführten Wren Hockey Classics.



Wie im Vorjahr geht mit dem hochklassigen Hobby-Turnier auch die Saisonabschlussfeier der Klosterseer einher. Die Bewirtung im Zelt auf dem Parkplatz vor dem Eisstadion findet am Samstag bereits tagsüber statt, die Trikotversteigerung ist ab etwa 20.30 Uhr geplant. Dabei ist man, davor eine Übertragung des Fußball-Bundesliga-Schlagers zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund auf Leinwand im Zelt zu organisieren. „Wir werden euch auf den bekannten Kommunikationskanälen darüber auf dem Laufenden halten“, sagte der zweite EHC-Vorstand Ferdinand Bacher, der in der zweiten Drittelpause des letzten Hauptrundenspiels der Grafinger ein „Becherwerfen“ zugunsten des schwer verletzten Oberliga-Spielers Mike Glemser von den Starbulls Rosenheim organisiert hatte. Der 25 Jahre junge Eishockey-Profi des Ligakonkurrenten ist ab dem Halswirbel abwärts querschnittsgelähmt.



Die aufs Eis geworfenen Trinkbehälter wurden von Nachwuchsspieler des EHC aufgesammelt. Zusammen gekommen sind durch das Becherpfand sowie den Betrag der anschließenden Sammelaktion auf der Tribüne, die auch schon zwei Tage davor beim gut besuchten „Bayernliga-Endspiel“ der EHC-U20 um den Bayerischen Meistertitel durchgeführt worden war, stolze 2.800 Euro für die Spendenaktion.



EHC-U20 ist in die DNL Division III aufgestiegen

Nach dem Heimsieg (5:4) auch auswärts siegreich geblieben: Die U20-Vertretung des EHC Klostersee hat sich am vergangenen Samstagabend beim EHC Freiburg mit 5:3 durchgesetzt und dem Meistertitel in der Bayernliga damit den Aufstieg in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) Division III folgen lassen. Der Grafinger Nachwuchs zeigte wie schon in den letzten wichtigen Spielen Comeback-Qualitäten und drehte einen 0:2-Rückstand in einen am Ende verdienten Erfolg. U20-Trainer Gert Acker war zurecht mächtig stolz auf sein Team: „Ein Wahnsinns-Fight.“ tim