Derby-Sieger

Teilen

Kapitän Raphael Kaefer (l., rotes Trikot) vom EHC Klostersee im Heim-Derby gegen die Starbulls Rosenheim, das von den Grafingern sensationell mit 1:0 gewonnen wurde. © EHC

Der EHC Klostersee gewinnt im großen Derby gegen die Starbulls Rosenheim mit 1:0. Am kommenden Sonntag geht es gegen die Landsberg Riverkings

Grafing – Das „Derby aller Derbys“ in der Oberliga Süd ging am Sonntagabend in der gut gefüllten, aber nicht ganz ausverkauften Grafinger Wildbräu-Arena über die Bühne. Nach davor drei knappen Niederlagen rang der EHC Klostersee die Starbulls Rosenheim kämpferisch, aber auch spielerisch überzeugend mit dem Fußball-Ergebnis von 1:0 nieder.



„Eine rundum überragende Vorstellung“, schwärmte EHC-Legende Jimmy Quinlan, der seinen erkrankten Sohn Dominik an der Bande vertreten hatte. Schon zwei Tage davor moderierte er die Vorstellung der Rot-Weißen beim Gastspiel der Rot-Weißen in Bad Tölz, das trotz ansprechender Leistung nach einer zehnminütigen Schwächephase im ersten Drittel klar mit 2:7 verloren ging.



Am kommenden Wochenende sind die EHCler nur einmal im Einsatz. Nach dem spielfreien Freitag gastieren am Faschingssonntag um 17.30 Uhr die Landsberg Riverkings in der Wildbräu-Arena als Gegner der Grafinger. Damit kommt im vierten Hauptrunden-Vergleich mit den Lechstädtern zum Duell der beiden Teams, die sich nach Lage der Dinge in der Playdown-Serie auch um den Klassenerhalt gegenüberstehen werden. tim