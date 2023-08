EHC Klostersee startet in die Testphase

Teilen

Seit Mitte August trainieren die Grafinger Eishackler wieder in der Wildbräu-Arena © tim

Der EHC Klostersee empfängt am Sonntag die Erdinger Gladiators zum ersten Vorbereitungsspiel. Ab sofort sind Dauerkarten verfügbar

Grafing – Etwa zwei Wochen Eistraining hat der EHC Klostersee aktuell unter den Schlittschuhen – und den ersten Testspielauftritt vor Augen. Am Sonntag steigen die Grafinger gegen die Erding Gladiators (17.30 Uhr, WildbräuArena) richtig in die Vorbereitung ein. Die Headcoaches Gert Acker und Florian Engel haben neben den drei Zugängen Kelvin Walz, Marek Haloda und Quirin Spies auch einige Talente aus dem EHC-Nachwuchs zu integrieren.

Die weiteren Testmatches der Truppe um Kapitän Raphael Kaefer: Freitag, 8. September (20 Uhr) EHC vs. HC Gröden; Sonntag, 10. September (18 Uhr) TSV Erding Gladiators vs. EHC; Freitag, 15. September (20 Uhr) EHC – EHC Königsbrunn Pinguine; Freitag, 22. September (20 Uhr), EHC – EHC Waldkraiburg „Die Löwen“; Freitag, 29. September (20 Uhr) EHC Königsbrunn Pinguine – EHC; Sonntag, 8. Oktober (17.30 Uhr) EHC – TEV Miesbach.

Dauerkartenverkauf gestartet

Ab sofort können auch die Dauerkarten für die Saison 2023/24 gekauft werden. Die Dauerkarten beinhalten auch den Eintritt zu den Vorbereitungsspielen in der WildbräuArena sowie die Play-off-Spiele. Weil die Spielrunde nicht ganz so viele Meisterschaftspartien wie zuletzt in der Oberliga Süd umfasst, hat der Vorstand des EHC den Preis nach unten korrigiert. Erwachsene Vereinsmitglieder bezahlen für das Saisonticket 160 Euro (Stehplatz) beziehungsweise 210 Euro (Sitzplatz), Nichtmitglieder 192 Euro beziehungsweise 250 Euro. Die ermäßigte Dauerkarte (Rentner, Auszubildende, Studenten etc.) schlägt mit 100 Euro/132 Euro (Mitglieder) beziehungsweise 160 Euro/210 Euro (Nichtmitglieder) zu Buche. Als Jugendpreis sind 45 Euro/60 Euro (Mitglieder) und 78 Euro/100 Euro (Nichtmitglieder) angesetzt. Kinder bis elf Jahre haben weiterhin freien Eintritt. Außerdem soll eine VIP-Karte inklusive Gutschein für das Stadionrestaurant „Aquarium“ angeboten werden. tim