Capitano Rische wechselt hinter die Bande

Von: Christian Schäfer

Die ersten Trainingseinheiten des EHC Klostersee mit Trainer Dominik Quinlan und Kapitän Bernd Rische (rechts stehend mit dem Rücken), der seine aktive Laufbahn für beendet erklärt hat. © tim

Nach 713 Pflichtspielen ist Schluss für das EHC Urgestein Bernd Rische. Bereits am kommenden Wochenende stehen die ersten Vorbereitungsspiele an

Grafing – Noch ein Eishockey-Rentner beim EHC Klostersee: Kapitän Bernd Rische hat entschieden, seine Schlittschuhe an den berühmten Nagel zu hängen. Der 41-jährige Verteidiger, mit 713 Pflichtspielen und dabei genau 300 Skorerpunkten (98 Tore und 208 Assists) Rekordspieler der Rot-Weißen seit Vereinsbestehen, wird den Grafingern aber in anderer Funktion erhalten bleiben.



„Bernd wird in den Coaching-Staff eingebunden werden, sein genaues Aufgabengebiet werden wir noch definieren“, sagte Trainer Dominik Quinlan, dem der „Capitano“ in den ersten Trainingseinheiten dieser Saison auf dem Eis zur Seite stand.



„Ich möchte mich einfach einbringen und unterstützen, wo ich gebraucht werde“, betonte Rische, der weiterhin „ganz nah an der Mannschaft“ sein wird. Mit ihm verliere man auf dem Eis nicht nur einen guten und erfahrenen Spieler, sondern einen ruhenden Pol und eine Leitfigur zugleich, so Headcoach Quinlan. „Bernd ist eine echte Autorität mit immer dem Gespür für die Situation auf dem Eis und in der Kabine gewesen. Auf genau diesen Erfahrungsschatz aus erster Hand bauen zu können, ist ein Mehrwert vor allem für die jungen Spieler und seinen Nachfolger als Kapitän.“ Nach einigen Übungseinheiten steigen die Klosterseer am Wochenende bereits in die Vorbereitung auf die Ende September beginnende Saison 2022/23 in der Oberliga Süd ein. Die beiden ersten Gegner sind ambitionierte Bayernligisten. Am Freitag, 26. August, kommt es auswärts beim TEV Miesbach zur Neuauflage des zurückliegenden Duells im Playoff-Finale des Bayerischen Oberhauses. Am Sonntag, 28. August, um 17.30 Uhr ist Heim-Premiere der EHCler gegen die Erding Gladiators. tim