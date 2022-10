EHC Klostersee: Weiter warten auf die ersten Punkte

Szene aus dem Heimspiel des EHC Klostersee gegen die Tölzer Löwen vom vergangenen Freitag © Foto: tim/EHC

Der EHC Klostersee hat in den ersten zwei Wochen im Punktspielbetrieb der Eishockey-Oberliga Süd einen (für viele den erwartet) schweren Stand und wartet weiter auf die ersten Punkte.

Grafing - Die Gastspiele in Landsberg (4:5) und Höchstadt (2:8) sowie das Heim-Derby gegen die Tölzer Löwen (1:5) komplettierten das deftige Startprogramm mit insgesamt fünf Pflichtpartien in zehn Tagen. Trainer Dominik Quinlan ist aktuell nicht zu beneiden angesichts der extrem angespannten Personalsituation mit dem Ausfall von vier Stammkräften oder mehr. „Uns war allen bewusst, dass wir ohne kompletten Kader nur schwer mithalten werden können.“

Den nächsten Anlauf um Zählbares nehmen die Klosterseer an diesem Freitag auf eigenem Eis gegen den EV Füssen (20 Uhr). Am Sonntag geht es im Auswärts-Derby bei den Starbulls Rosenheim gegen einen der Mitfavoriten (17 Uhr). Dann kann erstmals der noch gesperrte Kanadier Lynnden Pastachak ins Geschehen eingreifen.

EHC-Scheune heißt ab sofort Wildbräu-Arena

Grafing – Nach Jahrzehnten des Bestehens erhält das Grafinger Eisstadion, Heimat des EHC Klostersee, gewissermaßen seine Taufe. Pünktlich zum Wiedereintritt in die Oberliga Süd und zum Auftakt der Saison 2022/23 wurde aus dem Grafinger Eisstadion, das in Fankreisen zumeist liebevoll Scheune genannt wird, die „Wildbräu-Arena“. Die Namensgebung obliegt der gleichnamigen Grafinger Brauerei Wildbräu. Deren Bräu Gregor Schlederer ist seit langem ein wichtiger und treuer Sponsor der rot-weißen EHCler. Nun thront der für die Brauerei sehr charakteristische „Wildbräu-Bär“ auch über dem Haupteingang der Eisbahn. Diese nun noch verstärkte Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt in der Geschichte der beiden Grafinger Institutionen dar, welche beide nicht nur in der Bärenstadt und landkreisweit eine große Rolle spielen, sondern auch weit darüber hinaus. tim