Lob für tatkräftigen Einsatz

Für 50 Jahre aktiven Dienst ehrten Kreisbrandrat Andreas Heiß (li.) und stellvertretender Landrat Walter Brilmayer Aktive aus Baldham, Parsdorf-Hergolding und Nettelkofen © hr

Rund 100 Feuerwehrleute wurden kürzlich geehrt – 83 davon mit dem Ehrenzeichen in Silber und Gold vom Bayerischen Innenministerium

Landkreis – Passender als am Gedenktag des heiligen Florian hätten rund 100 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Ebersberg nicht geehrt werden können. Seit dem 16. Jahrhundert gilt der Heilige Florian als Schutzpatron aller Feuerwehrleute. „Ihren guten Ruf und das Vertrauen der Bürger“, betonte Kreisbrandrat Andres Heiß, „haben sie sich als qualifizierter Helfer erworben“.



Zahlreiche Übungen und Fortbildungen in der Freizeit befähigten die Feuerwehrleute, Menschen in Not zu helfen, ohne dabei auf den eigenen Vorteil oder Profit zu achten. Ständige Weiterbildung ist nötig, um den stetig steigenden technischen Herausforderungen gewachsen zu sein.



Für 25 Dienstjahre erhielten 34 Aktive das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und 49 Aktive für 40 Dienstjahre das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.



Eine besondere Ehrung wurde den fünf Aktiven mit über 50 Dienstjahren zu teil; ebenso würdigte man die ehemaligen Kommandanten mit einem Ehrenkrug des Landkreises Ebersberg. Heiß dankte für deren Einsatzbereitschaft und deren Vorbildfunktion für die Jugend. ar