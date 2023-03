Letzte Eis-Disco vor der Sommerpause

Von: Christian Schäfer

Teilen

Volle Scheune: die Eisdisco in der Wildbräu Arena © EHC

In der Wildbräu-Arena kann am Freitag noch einmal zu flotten Beats geskatet werden

Grafing – Am Freitag, 17. März, dominieren noch einmal Lichteffekte und flotte Beats das Geschehen in der Wildbräu-Arena. Der EHC Klostersee lädt zusammen mit Event Light Media zur Eis-Disco ein, der letzten vor der Sommerpause. Zu aktuellen Charts- und Partyhits sowie dem Besten aus den 80er-, 90-er- und 2000er-Jahren kann von 19.45 Uhr bis 22 Uhr geskatet oder einfach nur an der Bande mitgefeiert werden.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro, Kinder bezahlen 3,50 Euro, Leihschlittschuhe gibt´s für sechs Euro. Die beiden DJ´s Markus Singer und Selecta Drumchris werden auch Musikwünsche erfüllen.