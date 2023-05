Energie- und Umwelttag in Kirchseeon

Von: Christian Schäfer

Teilen

Unter anderem ist auf dem Energie- und Umwelttag das Probefahren mit einem Lastenrad möglich. © Canetti

Informationen zu den Themen Mobilität, Energie und Umwelt gibt es am Sonntag, 7. Mai, in Eglharting

Kirchseeon – Ein Energie- und Umwelttag findet am Sonntag, 7. Mai, in Kirchseeon statt. Von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte auf dem EDEKA-Parkplatz in Eglharting über die Mobilität der Zukunft und rund um die Themen Energie und Umwelt im Alltag informieren. Zahlreiche Informations- und Beratungsmöglichkeiten werden angeboten – egal ob man lieber auf zwei oder vier Rädern unterwegs ist.

Neben einem Fahrradparcours, auf dem verschiedene Fahrradmodelle ausprobiert werden können, stehen auch verschiedene Elektroautos für Probefahrten zur Verfügung. Für die kleinen Besucher gibt es Mitmachaktionen am Stand des Bund Naturschutzes. Das Bücherei-Team bietet für alle Leseratten einen Info-Stand. Unter dem Motto „Körperlich mobil bleiben und die eigenen Batterien aufladen mit Tanz“ sorgen Dance Mania für Unterhaltung. Der Männerchor Markt Kirchseeon sowie der Chor TonArt geben eine Kostprobe ihres Könnens. sc