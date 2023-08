Erstes Grafinger Weinfest

Neben einer Vielzahl an köstlichen Weinen und Verpflegung wird beim ersten Grafinger Weinfest auch Livemusik angeboten. © Yuri Arcurs

Am 19. August findet lädt der Werbering Grafing zum Weinfest ein - bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Stadthalle statt

Grafing – Lust auf einen Event voller Genuss und guter Laune? Der Werbering Grafing lädt am 19. August zum ersten Grafinger Weinfest ein.



Geplant ist ein stimmungsvoller Abend im Stil eines „White Dinners.“ Der Veranstaltungsort ist der zentral gelegene „Wildbräu Hof“, zwischen Bahnhofstraße und „Am Urtelbach“. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher neben einer Vielzahl an köstlichen Weinen und Verpflegung auch Livemusik, die zum Tanzen einlädt. In puncto Kleidung bitten die Veranstalter darum, nach Möglichkeit weiß oder hell gekleidet zu erscheinen – das verleiht dem Abend eine besondere Atmosphäre.

In punkto Stil gilt: Es ist erlaubt, was gefällt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Und falls das Wetter nicht passt? Dann findet das Weinfest in der Stadthalle Grafing statt.