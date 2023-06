Grafing: Vermehrte Fahrraddiebstähle

Von: Christian Schäfer

Auch abgesperrte Fahrräder wurden entwendet © Michael Piepgras

Vor allem an den Bahnhöfen in Grafing kam es in den letzten beiden Monaten zu vermehrten Fahrraddiebstählen. Die Polizei sucht Zeugen

Grafing - In den Monaten Mai und Juni kam es nach polizeilicher Wahrnehmung zu einer Steigerung von Fahrraddiebstählen im Bereich Grafing. Insbesondere Fahrräder, die am Stadtbahnhof Grafing und am Bahnhof in Grafing-Bahnhof abgestellt wurden, wurden entwendet. Es wurden mehrfach dort abgestellte und teils abgesperrte Fahrräder durch bis einen oder mehrere bis dato unbekannte Täter entwendet.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch, unter der 08092/8268-0, bei der Polizeiinspektion Ebersberg zu melden.