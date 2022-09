Geballtes „faires“ Engagement

Feierliche Urkundenüberreichung mit (v.l.) Verena Strencioch Christina Spielgel, Manfred Holz, Christian Bauer - Erster Bürgermeister Grafing, Walter Peters, Björn Szymaniak und Dorothee Flammersfeld. © tt

Letzten Freitag wurde groß im Weltladen gefeiert. Einmal der 16. Geburtstag vom fair-Weltladen Grafing und die persönliche Übergabe der Fairtrade-Town Urkunde für die Stadt Grafing.

Grafing – Manfred Holz, Fairtrade-Ehrenbotschafter kam extra aus Köln angereist – mit dem Zug. Und seit bei der Bahn auch fairtrade Kaffee ausgeschenkt wird, genießt der Botschafter seine Reisen auch „in vollen Zügen“.



Holz zeigte seine Begeisterung über Grafing nicht nur in seinen Wortspielen, er war regelrecht entzückt von dem „geballten fairen Engagement“ der Grafinger. Die haben nämlich in Nullkommanix quasi die fünf Kriterien geschafft, die es braucht, um sich für die Fairtrade-Town Auszeichnung zu qualifizieren.



„Für dieses Engagement bekommen sie eine 1 minus, aber die Minus ist nur dafür, dass sie nicht übermütig werden“, so Holz in seiner Ansprache, besser gesagt seiner Lobeshymne auf Grafing. Die übrigens die einzige Stadt im Landkreis ist, die sich Fairtrad-Town nennen darf, „zusammen mit den großen Metropolen dieser Welt“, so Holz noch einmal lobend, bevor er die Urkunde an Christian Bauer, erster Bürgermeister von Grafing und Christina Spiegel, Klimabeauftragte der Stadt übergab. Bauer erzählte ebenfalls in seiner Ansprache, wie schnell doch alles ging. „2019 gab es einen Beschluss im Stadtrat für dieses Projekt, im Oktober 2020 haben wir die Mitgliedschaft beantragt und im März 2021 gab es schon die positive Antwort, dass wir dabei sein dürfen.“



Corona bedingt hat sich die direkte Übergabe der Urkunde und das Feiern bis jetzt verschoben. Gefeiert wurde an diesem Abend aber nicht nur die Auszeichnung zur Fairtrade-Town, sondern auch der 16. Geburtstag des fair-Weltladens. Uwe Peters, einer der Vorstände der Genossenschaft, die den Laden am Grafinger Marktplatz betreibt bezeichnete den Geburtstag, als einen „großen Tag“.



Das kann man durchaus sagen, wenn man bedenkt, dass dieser kleine feine Laden mit seinen fair gehandelten Produkten ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird. Und angefangen hat alles mit einer kleinen Kiste in der evangelischen Kirche, die Klaus Büchner von der evangelischen Gemeinde immer Sonntags nach dem Gottesdienst öffnete. Daraus wurden die klassischen Produkte wie Kaffee, Schokolade oder Kakao verkauft. Mittlerweile hat sich das Produktsortiment des Weltladens immens vergrößert. Genuss- und Lebensmittel gibt es dort genauso wie Textilien oder handwerkliche Besonderheiten und Kunsthandwerk.



Wer in Grafing fair einkaufen möchte, der kann sich übrigens am „fairführer“ orientieren. Hier steht, wo es fair gehandelten Kaffee gibt oder faire Kleidung. Vorerst gibt es die Auflistung der fairen Geschäfte nur in digitaler Form. „Der digitale Einkaufsführer darf noch ein wenig wachsen und dann wird es ihn auch in gedruckter Form geben“, so Christina Spiegel. Es sind zwölf Einzelhändler aufgeführt, eine Gastronomie und zwei Dienstleister. Der „fairführer“ ist auf der Webseite der Gemeinde Grafing zu finden. tt