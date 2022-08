Kein neuer Festplatz für Kirchseeon

Von: Oliver Oswald

Teilen

An der Moosacher Straße hätte der neue Festplatz entstehen sollen. © osw

Soll Kirchseeon einen Festplatz erhalten? Die Idee fand Bürgermeister Jan Peaplow charmant. Die Gemeinderäte jedoch nicht

Kirchseeon – Feierlaune in Kirchseeon: Endlich wieder draußen, gute Laune, einfach ausgelassen zusammen sein und feiern – so wie etwa beim Publikumsmagneten „Bürgerfest“ oder auch auf dem Antik- und Trödelmarkt in Eglharting. Ganz nach dem Geschmack von Jan Peaplow, denn Kirchseeons Bürgermeister regt bei passender Gelegenheit immer wieder mal an, dass sich die Marktgemeinde über gut besuchte Veranstaltungen und neue Ideen zu solchen freut.



Warum auch nicht? Spaß haben auf der einen Seiten, Steuergelder für die Gemeindekasse auf der anderen. Und so verwunderte es nicht, als Paeplow bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einen neuen Festplatz ins Spiel brachte: An der Moosacher Straße, direkt unterhalb der Brücke, nahe dem Gymnasium. In der Tat gibt es dort zwischen Schlittenberg, Bahnstrecke und Straße ein Freigelände aus Schotter und Grünfläche, das durchaus für ein paar Schießbuden und ein Karussel Platz bieten würde.



Falls es während der Schulzeiten nicht von Lehrkräften oder findigen Oberklässlern als PKW-Stellplatz genutzt wird, steht es einfach nur leer herum. Im Grunde keine schlechte Idee, dort temporär Feste für die Öffentlichkeit zu veranstalten, befanden am Sitzungsabend die Grünen. Jedoch erschiene ihnen die Fläche dann irgendwie doch zu klein, zumal das Gelände in jedem Fall ja für eine Wasserver- und entsorgung oder mit Strom aufgerüstet werden müsste. Dafür extra Gelder in die Hand (A.d.R.: 80.000 Euro für Elektro, 198.000 Euro für Sanitär) nehmen zu müssen, das würde wohl eher in keinem Verhältnis stehen. Fazit: „Nein danke.“



Die nutzbare Fläche würde um die 1.300 Quadratmeter betragen, wäre aus Sicht der Verwaltung etwa für Festivitäten von Vereinen tauglich. Die SPD empfand die geringe Größe dafür aber ebenso als ungeeignet. Sie empfahl, stattdessen einen offiziellen Abstellplatz für Wohnmobile einzurichten – gegen Gebühr, wie sich vermuten lässt.



Bei der UWG war die Ablehnung am deutlichsten. Befürchtete deren Ratsmitglied Chsitian Eringer doch Verluste für Veranstalter auf dem Marktplatz. Zudem hätte ein übliches Festzelt dort gar keinen Platz, zusammen mit Buden und Standl.



Eine vom Bürgermeister angedachte Dauerparkstätte für Wohnmobile lehnte diese Fraktion ebenso ab, allein das wohl unvermeidliche Müllproblem bei solcher Nutzung würde ein Veto begründen. Und Vereinsfeste vom Marktplatz abziehen? Dies wäre ein schlechtes Zeichen, „gefällt mir gar nicht“, so Eringer. Klare An – beziehungsweise Absagen also an die Idee der Verwaltung. Und deren Chef Paeplow (CSU) bekam von seiner eigenen Fraktion gleichwohl keinerlei Unterstützung.osw