Bitte kein Feuerwerk über dem Klostersee

Von: Christian Schäfer

Der Abfall von Feuerwerk kann den Klostersee verschmutzen © Sabine Katzenberger

Abfall von Feuerwerk kann den Klostersee verschmutzen. Deshalb bitte Bürgermeister Proske um Verzicht rund um den See

Ebersberg – Der Bauhof der Stadt Ebersberg musste in der Vergangenheit oft erhebliche Mengen Abfall von Feuerwerk rund um den Klostersee entsorgen, je nach Witterung auch vom Eis des Sees. Wenn der See nicht oder nicht tragfähig gefroren ist, fallen abstürzende Raketen direkt in den See oder auf das dünne Eis und versinken später, wenn dieses schmilzt. Bürgermeister Ulrich Proske appelliert daher an alle Hobby-Feuerwerker:

„Halten Sie beim Böllern Abstand vom Klostersee! Bitte feuern Sie Raketen und Co. nicht direkt am Ufer des Klostersees, über den See oder gar auf dem Eis des Sees ab, um den beliebten Badesee nicht mit Rückständen aus den Feuerwerkskörpern zu belasten!“. Denn diese enthalten verschiedene Chemikalien, z.B. Barium, Phosphor, Schwefel, Aluminium, und Strontium. Was gerade noch für die funkelnden Lichteffekte gesorgt hat, belastet dann das Wasser und das Ökosystem des Sees.