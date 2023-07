Fit für die Volksfest-Madl-Wahl

Von: Patricia Henke

Teilen

Bauchmuskeltraining ist nicht leicht, aber kann sehr effektiv sein . © hr

Besuch bei „Fit for Friends“, dem Fitness- und Gesundheitsstudio in Ebersberg

Ebersberg – Auffallend ist die helle, frische Atmosphäre in der Longue. In den einzelnen Bereichen für Fitness-Geräte und Freihantel, für Cardiotraining und Wellness sowie nicht zuletzt für Zumba ist hier viel Platz und der Blick ins Grüne sehr angenehm. Die Spiegel in den Räumen dienen, um Körperhaltung und Bewegungsabläufe bei den Übungen zu kontrollieren. Studioleiter Eduard Dirksen begrüßte die Kandidatinnen. Nach ihren Wünschen gefragt, schmunzeln die Damen. Passt denn Dirndl und Fitnessstudio zusammen? Eduard Dirksen bleibt freundlich gelassen; der Master für Diagnostik und Training sowie Bachelor für Fitnessökonomie beherrscht seinen Job und sieht da keine Probleme. Wenn auch kein intensives, schweißtreibendes Training möglich ist, so kann er in Abstimmung mit seinen Kolleginnen schnell den Kandidatinnen Eindrücke von den verschiedenen Bereichen bei „Fit for Friends“ organisieren.

Und natürlich kann ihr Wunsch nach Zumba zu rhythmischer Musik erfüllt werden, was den Mädels auch sichtlich Spaß bereitet. Spaß an der Bewegung ist das, was man bei Fit for Friends vermitteln möchte. Auch mit den Freihanteln ist ein Schnuppertraining im Dirndl möglich. Das gut ausgebildete Trainerteam beobachtet dabei genau, dass Körperhaltung und Bewegungsablauf eingehalten werden. Man korrigiert auch kleine Fehler, um Verletzungen zu vermeiden. Auch beim Bauch-Training darf der Widerstand im Gerät nicht zu hoch eingestellt sein, wie den Damen schnell bewusst wird. Studioleiter Eduard Dirksen lobte die Mädels und zeigte sich zufrieden mit ihrem Engagement. Das Resümee der Damen zum Besuch bei „Fit for Friends“ fiel sehr positiv: Von „sehr schönes Ambiente“, „sehr freundliches Trainer-Team“ bis hin zu „total begeistert von den Übungsgeräten“ und „hier möchte ich wiederkommen“.

Wiederkommen können die drei Erstplatzierten der Volksfestmadl-Wahl, denn „Fit for Friends“ spendiert für Platz Eins eine Jahresmitgliedschaft all Inclusive, Platz Zwei eine sechsmonatige Mitgliedschaft und Platz Drei eine dreimonatige Mitgliedschaft. Womit sich die Gewinnerinnen beschäftigen können ist unter www.fit-4-friends.de nachzusehen. a