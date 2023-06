EHC Klostersee: Mit Doppelspitze in die Bayernliga

Der langjährige Trainer und künftige sportliche Leiter beim EHC Klostersee, Dominik Quinlan (Mitte), mit seinen beiden Nachfolgern als Headcoach Florian Engel (l.) und Gert Acker (r). © tim

Florian Engel und Gert Acker werden Trainer beim EHC Klostersee

Grafing – Nach Wochen in der Warteschleife fielen die Entscheidungen beim EHC Klostersee in den letzten Tagen wie reife Früchte. Nachdem die trotz sportlicher Qualifikation für die Oberliga Süd – wegen dafür fehlender finanzieller Basis – für die Saison 2023/24 beantragte Aufnahme eine Etage darunter in der Eishockey-Bayernliga sowohl vom Deutschen Eishockeybund (DEB) wie auch dem Bayerischen Eissportverband (BEV) abgesegnet worden war, ging es ganz schnell.



„Es gibt keinen Grund, sich anderswo umzuschauen“, sagt Präsident Kaefer

Der sieben Jahre lang sehr erfolgreich als Cheftrainer an der Bande gestandene Dominik Quinlan wird zukünftig als sportlicher Leiter die Geschicke des Grafinger Eishockeyklubs führen. Für dessen Nachfolge präsentierten die Rot-Weißen am vergangenen Wochenende eine „Doppelspitze“: Die Position als Headcoach werden sich mit Gert Acker (41 Jahre) und Florian Engel (33) zwei ebenfalls noch sehr junge Trainer teilen, die bislang im Nachwuchsbereich der EHCler engagiert waren und davor zur aktiven Zeit auch für die Klosterseer auf dem Eis gestanden waren.

Nicht nur Präsident Sascha Kaefer und die weitere Klubführung sehen dies als eine Optimallösung an: „Wir haben extrem hochwertige Eishockeylehrer in unseren eigenen Reihen, die bestens damit vertraut sind, wie es in unserem Verein abläuft, was überhaupt möglich ist und die auch die Philosophie beim EHC kennen und umsetzen. Wenn so jemand verfügbar ist und auch bereit dafür, gibt es überhaupt keinen Grund, sich anderswo umzuschauen.“ tim