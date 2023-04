„Coole Leute hören coole Musik“

Von: Christian Schäfer

Toni Höfer, Uwe Lein, Florian Lentz und Oliver Berger sind Flo´s Overdrive © webster

Seit 40 Jahren gibt es die Rock-Band Flo´s Overdrive. Im alten kino in Ebersberg steigt der Jubiläums-Gig

Ebersberg – Sie haben schon im Rockmuseum auf dem Münchner Olympiaturm gespielt, das Sinnflut-Festival in Erding gerockt oder einen großen Auftritt beim Bunt statt Braun-Festival in Ebersberg hingelegt. Seit nunmehr 40 Jahren spielt die Band Flo´s Overdrive soliden und schnörkellosen Rock – scheinbar ein Erfolgsrezept.



Zum Proberaum in der Nähe von Ebersberg geht es ein paar schmale Treppen hoch, das Gebäude erinnert an ein altes Auszugshaus. Im Inneren fühlt sich der Besucher ein bisschen in die 80er Jahre versetzt, an den holzvertäfelnde Wände hängen alte Gitarren und Auftrittsplakate, Fenster gibt es keine. Aus den Boxen dröhnt, ganz 80er gemäß, „Sweet Child o´ Mine“ von Guns´n Roses.



Overdrive bedeutet soviel wie übertreiben oder übersteuern

Hier proben Uwe Lein, Florian Lentz, Toni Höfer und Oliver Berger. Sie kommen aus Grafing und Erding, Bad Aibling und Abersdorf bei Steinhöring. Was sie eint, ist ihre Liebe zum Rock und zum Musik-Machen.Bass, Drums, Gitarre und einen Sänger, mehr braucht es für Flo´s Overdrive nicht, um ihre Art von Rock zu interpretieren.



Mit 17 Jahren, noch zu Schulzeiten, gründete Florian Lentz die Band „Overdrive“, übersetzt bedeutet das soviel wie übertreiben oder übersteuern. „Ich finde, das passt ziemlich gut“, sagt Florian Lentz.



Die Musiker wechselten mit der Zeit, seit circa 14 Jahren spielen sie in dieser Konstellation. „Wir kennen uns seit den 90igern, wir ticken wie ein Uhrwerk“, sagt Schlagzeuger Toni Höfer. Und Flo ergänzt: „Wenn auf der Bühne die Stimmung kocht und einer von uns vorzieht, dann ziehen die anderen nach. Wir haben alle Bock am Improvisieren.“



„Wir sind nah am Original, haben aber unseren ganz eigenen Sound“

Sie spielen die alten Sachen von AC/DC, ZZ-Top oder von John Fogerty – aber auch neuere Stücke von Green Day zum Beispiel. Und sie wagen das ein oder andere Experiment. „Wichtig ist, das es rockt“, sagt Drummer Toni. „Wir sind nah am Original, haben aber unseren ganz eigenen Sound“, ergänzt Gitarrist Oliver.



Auch wenn der Proberaum an eine andere Zeit erinnert, man sollte nicht denken, dass Rock heutzutage nur noch etwas für die angerauten Semester ist. Ganz im Gegenteil: „Coole Leute hören coole Musik“, sagt Toni – und das sei immer noch so, das erleben sie bei ihren Auftritten. Da ist der 16-Jährige Jugendliche ebenso im Publikum wie der 60-Jährige.



Eine 40-jährige Bandgeschichte ist schon etwas besonders. Deshalb haben sich Männer von Flo´s Overdrive auch eine außergewöhnliche Location für ihren Jubiläums-Gig ausgesucht. Das alte kino in Ebersberg. Am 6. Mai gibt es einen musikalische Reise durch die letzten 40 Jahre, es wird mit Gastmusikern performt – und „zum Schluss lassen wir es richtig krachen“, sagt Bandleader Flo. Rock im alten kino, so etwas hat es bis dato selten gegeben. Und Rockfans werden sich dann vielleicht an das grandiose November Rain -Video von Guns´n Roses erinnern. Und wer weiß: Vielleicht lassen Flo´s Overdrive zum 50-Jährigen dann auch das große Orchester mit auffahren.



40 Jahre Flo´s Overdrive 6. Mai 2023

altes kino in Ebersberg

Kartenvorverkauf unter www.kultur-in-ebersberg.de/, unter Tel. (0 80 92) 2 55 92 05 oder von montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr im Foyer des alten speichers.