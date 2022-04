Kapazitäten sind noch nicht erschöpft

Teilen

Die Registrierung der Flüchtinge läuft laut Landratsamt Ebersberg reibungslos. © Foto: Schäfer

Mehr als 1.700 Menschen aus der Ukraine haben bis jetzt Zuflucht im Landkreis Ebersberg gesucht - laut Landratsamt funktioniert die Registrierung reibungslos

Landkreis – Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sind mehr als 1.700 geflüchtete Ukrainer im Landkreis Ebersberg zunächst einmal angekommen. Die allermeisten bleiben hier, anderen reisen weiter und einige, so bestätigte Sachgebietsleiterin Marion Wolinski, „gehen zurück in die Ukraine“. Noch kann der Landkreis Ebersberg die ihm seitens der übergeordneten Behörden zugewiesenen Kriegsvertriebenen in ausreichendem Maße aufnehmen. Die Sporthalle des Gymnasiums Kirchseeon ist meist leer und ob es weiterer Turnhallen bedarf, wird die Zeit mit sich bringen, so die Kreisverwaltung. Als sicher gilt, dass bis zum 26. April keine weiteren Busse mit Flüchtlingen ankommen werden.

Die Ausländerbehörde im Landratsamt hat das Registrierungsverfahren für die Ankömmlinge voll im Griff. Auch die Datenerfassung bei der Polizei läuft gut. Somit sind die Menschen aus der Ukraine offiziell gemeldet und beim Ausländerzentralregister (AZR) des Bundesverwaltungsamtes registriert. In vielen Grund-, Mittel und den weiterführenden Landkreisschulen nehmen Kinder und Jugendliche in ihrer Jahrgangsstufe am Fachunterricht teil; so in Vaterstetten an der Karl-Heinz-Böhm-Grund-und Mittelschule von der ersten bis zur zehnten Klasse. Daneben werden die Schüler altersübergreifend in der deutschen Sprache unterrichtet. Ebenso werden in Grafing in Grundund Mittelschule junge Ukrainische Bürger unterrichtet. Meist werden, wie kürzlich ein Schulleiter im Kreisausschuss berichtete, die Kinder von den Erziehungsberechtigten in der Schule vorgestellt und die Jugendlichen dann entsprechend ihrer Kenntnisse in die Klassen aufgenommen.

Rund 90 Prozent der Kriegsvertriebene aus der Ukraine sind im Landkreis Ebersberg in privaten Unterkünften untergebracht werden. Teils wurden die Geflüchteten von privaten Personen in Gästezimmern aufgenommen. Hingegen hat das Landratsamt nur entsprechend abgeschlossener und sauberer Wohneinheiten geprüft und vermittelt diese dann an Geflüchtete. Weiterer Wohnraum wird wohl benötigt, wenn in Bayern die Ferienzeiten beginnen. Das Landratsamt kann sich auf die Unterstützung durch ein dichtes Helfernetz sowie die Landkreisgemeinden verlassen. Es ist nicht einfach große Familienverbände unterzubringen, so die Kreisverwaltung. Somit hat man etwa 160 Personen in staatlichen Unterkünften untergebracht. Auch sonst stellt man sich darauf ein, weitere Geflüchtete aufzunehmen, auch jene, die bereits unbürokratisch und schnell im Kreis aufgenommen wurden.

Spendenkonto

Im Landratsamt gibt es nun ein Spendenkonto, über das direkt für Kriegsvertriebene aus der Ukraine im Landkreis gespendet werden kann. Die Kontodaten: KSK München-Starnberg-Ebersberg, IBAN: DE80702501500000413187, Verwendungszweck: Spende Ukraine. ar