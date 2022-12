Die Kunst der Abwehr

Von: Peter Kees

Alle Teilnehmer gingen nach drei Stunden gestärkt nach Hause © Kees

Zum zweiten Mal organisierten die Frauen für Moosach einen Selbstverteidigungskurs. Hauptsächliche Mädchen im Alter von zwölf bis 16 Jahren nahmen das Angebot an.

Moosach – Vergangenen Sonntag fand in der Rudolf-Obermayr-Halle ein Selbstverteidigungskurs statt. Erwin Kastl und Dajana Steingraber von den Kampfkunstschulen Kastl leiteten 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, hauptsächlich Mädchen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, in der Kunst der Abwehr von tätlichen Angriffen an.



Aber auch erwachsene Frauen und Männer nahmen teil; es ist für jeden in jeder Lebenslage wichtig zu wissen, wie man sich bei tätlichen Angriffen wehren kann. Die Frauen für Moosach organisierten diesen Kurs nun zum zweiten Mal und richten ihr Angebot im Wesentlichen – aber nicht ausschließlich - an Mädchen und Frauen. Für eine eher symbolische Gebühr von 20 Euro wurden in drei Stunden die Grundlagen der Selbstverteidigung gelehrt; der Einsatz der eigenen Stimme, wie man sich aus Haltegriffen befreit, Schläge abwehrt und einen Angreifer in die Flucht schlägt.



Erwin Kastl und Dajana Steingraber aus dem benachbarten Taglaching sind erfahrene Wing Tsun Trainer, die unter begeisterter Partizipation der Teilnehme durch alle praktischen Übungen führten und mit Umsicht und Sportsgeist zu besten Leistungen anspornten. Zur Vertiefung des Gelernten wird empfohlen, regelmäßig zu üben. Jedenfalls gingen alle mit gestärkter Selbstsicherheit nach Hause.