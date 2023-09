Mit den Spendengeldern werden unter anderem eine kindgerechte und freundliche Ausstattung der Station

1.500 Euro für die Kinderkrebshilfe

Bei der Scheckübergabe: Kommandant Maximilian Mangstl (l.), 1. Vorsitzender der Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V., Stefan Freytag (M.), 1. Vorsitzender des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding, Christian Kuhn (r.) © privat

Freiwillige Feuerwehr Zorneding überreicht Scheck in Höhe von 1.500 Euro an die Kinderkrebshilfe Ebersberg

Zorneding – Es ist eine schöne Tradition, dass den Teilnehmenden an Feuerwehrfesten für ihre Mühen ein kleines Gastgeschenk zur Erinnerung an diesen besonderen Tag überreicht wird. Die Feuerwehr Zorneding hat mit dieser langen Tradition gebrochen – aber: mit einem wunderbaren Grund.



Zum 150-jährigen Bestehen hat sich der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding für einen besonderen Weg entschieden. Anstatt das Geld in Sachgeschenke zu investieren, wurde der Betrag in Form einer Spende an den 1. Vorsitzenden der Kinderkrebshilfe Ebersberg Stefan Freytag übergeben.

Der Betrag konnte dank der Kollekte des Feldgottesdienstes und dem Verein der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding auf die runde Summe von 1.500 Euro aufgestockt werden. Die Wahl fiel auf die Kinderkrebshilfe Ebersberg zum einen deswegen, weil bereits entsprechende Kontakte bestanden und zum anderen, weil es ein besonderes Anliegen der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding ist, gerade diejenigen zu unterstützen, die Hilfe am nötigsten haben.



Mit den Spendengeldern erhöht die Kinderkrebshilfe sowohl die Lebensqualität der Kinder und verbessert ihre Überlebensprognose, da auch in medizinische Geräte für die Diagnostik investiert wird. Gegründet wurde die Kinderkrebshilfe Ebersberg durch Heidrun und Gerd Kohnert, deren beide Töchter an Krebs erkrankten und infolgedessen verstarben. Während dieser Zeit wurde Familie Kohnert bewusst, dass die öffentlichen Kostenträger viel zu wenig Geld investieren, um die Lebensqualität der Patienten während der Therapie zu verbessern. Daher gründeten sie 1982 zunächst die „Aktion zur Hilfe für krebskranke Kinder“, die 1988 in den gemeinnützigen Verein „Hilfe für krebs-kranke Kinder e.V.“ umgewandelt und im Jahr 2001 in „Kinderkrebshilfe Ebersberg e.V.“ umbenannt wurde. Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.



Der Verein unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche, die auf der Station „Intern 3“ in der Dr. von Haunerschen Kinderklinik in München ambulant oder stationär behandelt werden



Mit den Spendengeldern werden unter anderem eine kindgerechte und freundliche Ausstattung der Station und der sozialpsychologischen Behandlungsräume finanziert. Ebenso konnten zwei Transplantationseinheiten (zum Beispiel für Knochenmarkübertragungen) mit eigenem Elternbereich neu gestaltet oder Investitionen in Medizintechnologie (zum Beispiel Computertomograph) getätigt werden, um Kindern den Transport zu Spezialuntersuchungen in andere Kliniken zu ersparen.



Christian Kuhn, 1. Vorsitzender des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende die wertvolle Arbeit der Kinderkrebshilfe unterstützen können. Dank dieses Engagements ist es möglich, Patienten und deren Angehörigen den Alltag deut-lich zu erleichtern. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Kirche, den Vereinen und unseren Mitglie-dern für ihr Verständnis und die Unterstützung bedanken.“