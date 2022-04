Wachbetrieb

Der Maibaum nach dem Maibaum

Der Maibaum in Fürmoosen ist schon etwas ganz besonderes © pat

Außer Konkurrenz wird am 14. Mai in Fürmoosen der Maibaum aufgestellt. Dahinter steht kein Verein, sondern die ortsansässigen Familien, die ihren „Bam“ nach 1988 und 1993 nun wieder 2022 bewachen.

Fürmoosen – Groß ist die Ortschaft Fürmoosen zwischen Taglaching, Moosach und Kirchseeon nicht – die Bewohner haben jedoch Beachtliches auf die Beine gestellt. Zum dritten Mal wollen sie ihren Maibaum aufstellen - am 14. Mai 2022. Die eigens ausgebaute Wachhütte steht natürlich schon, sie befindet sich auf dem Grund von Georg „Schorsch“ Stinauer, mitten im Ort. Ein Zufall ist das nicht. Sein Vater Franz Stinauer führte den Maibaum in Fürmoosen ein. Sein früher Tod vor 20 Jahren brachte die kleine Tradition wieder zum Erliegen.



„Jetzt stellen wir wieder einen Maibaum auf, zu seinem Gedenken“, sagt Georg Stinauer. „Sein Geburtstag fällt auf seinen Todestag, den 14. Mai.“ Dass sich also der Sohn für die Feierlichkeiten besonders engagiert, ist nicht verwunderlich. Besonders schön ist aber, dass die Euphorie im ganzen Ort um sich greift. Alle helfen zam. Die einzelnen Familien übernehmen je eine Maibaumwache. So tragen die Wachen auch keine Mottonamen, wie man es von den anderen Stüberln kennt. Statt Malleparty oder Goaßnmasswach heißt es hier Ziagla oder Häaberger. „Wir sind kein Verein, wir leihen uns an allen Ecken die Sachen zusammen“, erklärt Georg Stinauer. „Deshalb ist es auch ganz praktisch, dass wir uns mit den anderen Vereinen am 1. Mai nicht in die Quere kommen.“



Den Baum mit 22 Metern hat Stinauer selbst gespendet. Dem durfte er aber am 20. April erst einmal hinterherschauen. Etwa 33 Grafinger und Ebersberger Burschen, sowie die Ebersberger Feuerwehr halfen zusammen und trugen den Baum über die Ortsgrenze. „Beinand wia de Ox´n warn´s“, lacht Schorsch, der dem Diebstahl durchaus viel Gutes abgewinnen kann. „Ganz liabe Leid, die jetzt beim Aufstellen helfen.“ Der Baum ist jetzt wieder sicher in Fürmoosen und wird demnächst angepinselt. „Da wollen wir ein großes Dankeschön an Malermeister Martin Schneider aus Moosach richten, der uns die Farbe gesponsert hat.“



Ab 11 Uhr geht das Fest am 14. Mai los. Die Stoabuckl Musi wird zünftig aufspielen, wenn der Maibaum traditionell mit Schwaiberl ins Loch in die Höhe gestemmt wird. Für Getränke sorgt die Brauerei Wildbräu Grafing. Verköstigt werden die Gäste mit Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Holzner aus Wilfing bei Erding, ebenfalls eine Spende. Wer es gerne fleischlos mag, der findet bestimmt etwas am veganen Food-Truck oder gönnt sich einen Steckerlfisch.



Die Festzeichen werden in Fürmoosen nicht in weiß-blau sondern gelb-blau verkauft. Den Erlös werden die Fürmoosner an die Ukraine-Hilfe spenden. „Wir feiern in diesen Tagen und nicht weit weg herrscht Krieg, das sollten wir einfach nicht vergessen“, betont Stinauer, der selbst eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen hat. pat

Wachbetrieb

Donnerstag, 28. April: Schafkopftraining mit Schorsch Stinauer



Freitag, 29. April: Bachelor Crew

Samstag, 30. April: Oelkofner & Mesmer

Sonntag; 1. Mai: Unsre Nachbardörfer feiern

Montag, 2. Mai: Sodla



Dienstag, 3. Mai: Schwoaga & Moar

Mittwoch, 4. Mai: Ziagla & Häaberger

Donnerstag, 5. Mai: Kialäna



Freitag, 6. Mai: Urban, Heiß und Wich

Samstag, 7. Mai: Mädl Wach

Sonntag, 8. Mai: Oldtimer Frühschoppen

Montag, 9. Mai: Xaver Stinauer

Dienstag, 10. Mai: Julia & Friends

Mittwoch, 11. Mai: Rauchhof



Donnerstag, 12. Mai: Loachner