3. Gardefest der Grafinger Faschingsbären

Von: Christian Schäfer

Die Grafinger Faschingsbären veranstalten zum dritten Mal ein großes Gardefest © Thomas Storch

Pünktlich zum 33. Jubiläum des Vereins veranstalten die Grafinger Faschingsbären zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ein großes Gardefest.

Grafing Viele Kinder-, Jungend- und Erwachsenentanzgruppen aus ganz Bayern haben zugesagt. Das Gardefest findet am Freitag, 6. Januar, in der Jahnsporthalle in der Kapellenstraße 19 in Grafing statt. Beginn ist um 14.15 Uhr.

Den Beginn machen zahlreiche Kinder- und Jugendtanzgruppen und ab 18.15 Uhr zeigen die Großen ihr Können. Mit dabei sind 20 absolut sehenswerte Tanzgruppen, natürlich auch die High Energy mit dem Grafinger Jubiläumsprinzenpaar. Auch eine Einlage der Movimento wird für Unterhaltung sorgen. Den krönenden Abschluss des Tages bildet der diesjährige Tanz des amtierenden bayerischen, deutschen und europäischen Meister im Showtanz mit Hebefiguren, der Gruppe TanzGlanz aus Buxheim.

Der Eintrittspreis beträgt acht Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen fünf Euro. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Ein weiteres Highlight ist die große Tombola am Nachmittag mit sehr guten Gewinnchancen. Dank vieler Sponsoren gibt es tolle Preise zu gewinnen. Der Hautgewinn sind zwei Gutscheine für Führungen durch den Bayerischen Landtag.



Die Grafinger Faschingsbären freuen sich auf jeden, der sich dieses besondere Event nicht entgehen lassen möchte.