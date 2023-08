Etzenberger holen Gemeindepokal

Beim Endturnier des 27. Gemeindepokals in Steinhöring traten die besten neun Mannschaften gegeneinander an. © privat

32 Mannschaften sind angetreten, am Schluss gewannen die Herren aus Etzenberg nur aufgrund der besseren Stockdifferenz den Gemeindepokal in Steinhöring

Steinhöring – Bei den Stockschützen des TSV Steinhöring fand kürzlich das Endturnier des Gemeindepokals statt. Insgesamt 32 Mannschaften waren machten beim Gemeindepokal mit, die neun besten bestritten nun das Endturnier.



Bei Anfangs guten Wetterbedingungen konnte das Turnier gestartet werden. Leider ging es nicht ohne Regenunterbrechung, aber dem Turnierverlauf schadete dies nicht im Geringsten. Die anschließende Siegerehrung fand durch den Sportwart der Stockschützen Toni Schweiger statt und mit der Überreichung des Wanderpokals konnte somit dieses Großturnier wieder einmal überaus erfolgreich abgeschlossen werden.



Bereits nach den vier Vorrunden konnte man einigen Mannschaften die Favoritenrollen zuschreiben, aber an diesem Tag zählte einfach nur die beste Tagesform. Spannende Spiele standen auf der Tagesordnung und tatsächlich entschied oft erst der letzte Schuss über Sieg oder Niederlage. In der Endabrechnung waren die Teams von Platz eins bis Platz sechs nur um drei Punkte getrennt – die Mannschaften waren dieses Mal sehr eng beisammen. Der Sieger und der Zweitplatzierte waren punktgleich und nur die Stockdifferenz entscheid über den Sieg. Durch ihre sehr guten Leistungen konnte die Mannschaft Etzenberger Herren den Pokal bereits zum dritten Mal in Händen halten. Das bedeutet: der Pokal bleibt jetzt in Etzenberg, künftig wird ein neuer Wanderpokal ausgespielt.

Bei der Siegerehrung dankte der Sportwart Toni Schweiger, der Abteilungsleiter Hans Paul jun. war selber aktiv im Endturnier dabei, allen 32 Mannschaften für die Teilnahme und allen Helfern, die zur erfolgreichen Durchführung dieses Turniers im Einsatz waren. Leider konnte die 1. Bürgermeisterin der Gemeinde Steinhöring, Martina Lietsch, terminbedingt nicht teilnehmen bedankte sich aber vorab bei allen und war sehr angetan von den Leistungen der Mannschaften, aber auch vom tollen Einsatz der Stockschützen. Mit dem Gemeindepokal wurde eine tolle Veranstaltung heuer bereits zum 27. Mal durchgeführt, „welche mittlerweile einfach zum Gemeindeleben in Steinhöring dazugehört.