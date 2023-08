Kitas kriegen 400.000-Euro-Zuschuss

Teilen

Investition in die Jüngsten. Vaterstetten bezuschusst seine Kitas. © Bild: PantherMedia/ Peopleimages

Auf die Proteste der Eltern wegen fehlender und schlecht bezahlter Erzieher sowie Ausfällen bei Öffnungs- und Betreuungszeiten reagiert die Gemeinde nun mit einer freiwilligen Zulage an die Kindertagesstätten. Ob sie tatsächlich fürs Personal ausgegeben werden, kann jeder Träger selbst entscheiden.

Vaterstetten – 400.000 Euro will die Großgemeinde Vaterstetten künftig als freiwillige Leistung zusätzlich an die Kindertagesstätten ausbezahlen. Weil das Geld nicht vom Himmel fällt, wurden einige Haushaltsposten umgeleitet oder gestrichen. So wird das Bürgerbudget nach nur zwei Jahren wieder eingestampft, der Kultur werden 2000 Euro gestrichen ebenso wie die Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen in Höhe von 5000 Euro oder die Dienstreisen zu Partnerschaftsgemeinden. „Wir müssen jetzt bei jedem größeren Betrag die Gegendeckung überprüfen“, stellte Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU) klar.

Die 400.000 Euro sollen nun nach einem ausgeklügelten Schlüssel als Pauschale zu einem jährlichen Stichtag an die Träger der insgesamt 27 Kindertageseinrichtungen ausgezahlt werden. Die Gemeinde hatte zunächst überlegt, ob sie nicht eine Arbeitsmarktzulage nach Vorbild der Stadt und der Gemeinden im Landkreis München zahlen könnte. Doch große Träger, die ausschließlich im Landkreis Ebersberg tätig sind, hatten dies abgelehnt. „Es gibt Einrichtungen, die wollen die München-Zulage nicht zahlen, selbst wenn wir sie ihnen erstatten würden“, wunderte sich CSU-Sprecher Michael Niebler. Nun kann jeder Träger selbst über die Verwendung seines Zuschusses entscheiden.

„Wir sollten uns auf das Personalthema fokussieren“, fand hingegen Josef Mittermeier (SPD). Das Ziel seien schließlich stabile Betreuungszeiten. Er forderte, dass jeder Träger seinen Zuschuss unter Angabe des Verwendungszweckes beantragen sollte. Auch für VizeBürgermeisterin Maria Wirnitzer (SPD) war wichtig, dass das Geld „personalbezogen“ ausgegeben wird. „Wir wollten die Träger nicht benachteiligen, die vollbesetzt sind“, erläuterte Spitzauer. Auch Ausstattung trage zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. „In einer schönen Einrichtung arbeitet man auch gerne.“ Das Rathaus will den Kitas die „maximale Freiheit geben und schauen, was sie daraus machen“. Es gebe auch andere Mittel, um den Stress in den Kitas zu reduzieren, wegen dem dann das Personal Stunden reduziere, meinte Cordula Koch (SPD).

Doch auch David Göhler (Grüne) erinnerte daran, dass es hier hauptsächlich um eine Verbesserung der Betreuungszeiten gehe. Niebler stimmte dem zu, aber „wir setzen da unser Vertrauen in die Einrichtungen“. Im Gemeinderat ist man jedoch durchaus gespannt, wie die Träger den Zuschuss einsetzen werden. „Die Verwendung muss transparent dargestellt werden“, lautet der Beschluss. Nach einem Jahr soll ein Zwischenbericht vorgelegt werden, nach zwei Jahren erfolgt eine Evaluation der Zuschussverwendung. Zusätzlich gewährten die Gemeinderäte den Kita-Mitarbeitern künftig den ermäßigten Eintritt ins Vaterstettener Schwimmbad sowie die kostenlose Nutzung der Gemeindebücherei. Zum Jahresende sollen alle Einrichtungen für ihre Mitarbeiter Vaterstetten-Gutscheine als Dankeschön erhalten. die