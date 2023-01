Schwerer Unfall mit drei Verletzten

Von: Christian Schäfer

Teilen

Drei Personen wurden bei dem Unfall bei Georgenberg verletzt © rissix

Bei Georgenberg kam es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall - drei Personen wurden verletzt, der Sachschaden beträgt circa 65.000 Euro

Glonn - Am Mittwochabend, gegen 20:05 Uhr, kam es auf der St2079 bei Georgenberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 63 jährigen Fahrzeugführer und einer 40 jährigen Fahrzeugführerin.

Wie die PI Ebersberg mitteilt, fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel die Kreisstr. EBE 15 und wollte anschließend nach links auf die Staatsstr. 2079 einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtige Fahrzeugführerin eines Tesla, welche der St 2079 weiterhin folgen wollte.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw der Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild beschädigte und durch einen Weidenzaun brach. Das Fahrzeug kam erst nach circa 60 Metern in einem angrenzenden Feld zu stehen. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 65.000,00 Euro.

Ein hinzueilender Unfallzeuge, welcher Erste-Hilfe leisten wollte, übersah den angrenzenden Straßengraben und stürzte in diesen. Er wurde mit dem Verdacht einer schwerwiegenden Fraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Glonn, Oberpframmern und Baiern sicherten die Unfallstelle ab, während drei Rettungswägen die Verletzten versorgten.